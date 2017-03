Faro prossegue recuperação de espaços verdes

Publicado em 06 Março 2017 por RUA

Já começaram os trabalhos de manutenção e conservação dos espaços públicos ajardinados na Cidade de Faro, levados a cabo por duas empresas especializadas, que irão recuperar e manter as áreas verdes de todo o espaço urbano e periurbano nos próximos meses.

No total, o Município investe 196.173,22€ na recuperação das zonas verdes da cidade, procurando devolver a dimensão estética e a dignidade que elas merecem.

As prestações de serviços agora contratualizadas terão a duração de um ano. De fora ficam a Baixa da cidade e o casco antigo, cuja manutenção continua a ser assegurada pelos serviços da autarquia e os espaços verdes dos estabelecimentos escolares do concelho, adjudicados a outra empresa.

A autarquia pensa assim ter encontrado uma solução adequada para resolver as dificuldades experimentadas no tratamento dos verdes da cidade desde que, em Agosto de 2013, o Tribunal de Contas decidiu que esta prestação estava fora do âmbito de atuação da FAGAR. Recorda-se que nessa altura foi a edilidade que teve que voltar a assegurar estes serviços, sem meios técnicos nem recursos humanos para tal, e a braços com um duro plano de reequilíbrio financeiro.

Agora, abatida mais de 40% da dívida total, o Município pode alocar verba para atacar com toda a segurança a questão dos espaços verdes da Cidade, a contento de todos os que aqui residem e nos visitam.

Para o Presidente da autarquia Rogério Bacalhau, “trata-se de uma intervenção fundamental que ilustra bem o esforço que o concelho vem fazendo para melhorar cada vez mais o seu capital de atratividade, para quem cá vive, estuda, trabalha ou simplesmente nos visita”.