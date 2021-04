Faro promove Ciclo de Webinares dedicados ao Turismo

Publicado em 16 Abril 2021 por RUA FM

Perceber a perspetiva e visão de especialistas de várias áreas sobre os desafios e as oportunidades para a Capital do Algarve se afirmar no setor turístico no contexto regional, nacional e internacional, partilhar experiências e conhecimento que contribuam para relançar a economia do concelho no período pós-pandemia, bem como o posicionamento estratégico da cidade e do interior das suas freguesias, para aumentar a notoriedade do destino Faro, são os objetivos da Autarquia para promover um ciclo de conferências nos dias 21 e 28 de abril, e 12 e 19 de maio próximo.

Sob o tema principal – Desafios & Oportunidades para o Turismo de Faro, decorre no dia 21 de abril, às 15 horas, em formato online directamente no YouTube do Município, a primeira sessão – O que procura o turista no pós pandemia? – que conta com um painel de oradores de reconhecidas competências e trabalho realizado nas suas áreas de atuação, começando por Ricardo Valente, Vereador do Município do Porto e a forte dinâmica que o Porto tem apresentado nos últimos anos, no setor turístico, seguido de Cláudia Miguel, Diretora do Turismo de Portugal no Reino Unido, com a visão e perspetiva do principal mercado emissor de turistas para Faro e o Algarve, passando por André Oliveira, Diretor de Vendas da On Travel Solutions, um farense profissional do setor turístico e a sua opinião sobre as potencialidades, desafios e oportunidades para o destino Faro, e terminando com as recomendações de saúde pública do virologista Pedro Simas, um dos mais conceituados do País. A moderação do painel estará a cargo de Alexandra

Gonçalves Rodrigues, Diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, na Universidade do Algarve.

As sessões seguintes (28 abril, 12 e 19 maio), todas com início às 15 horas, serão dedicadas aos novos produtos turísticos e às atuais tendências do turista, com o tema – Novas tendências & Experiências, seguido de um painel destinado ao marketing digital – Estratégias Digitais para promover o destino! – e a última, para abordar um tema extremamente importante nos dias de hoje – Turismo acessível & Sustentável.

As quatro iniciativas decorrerem em sessão YouTube do Município de Faro sendo o acesso feito através do link: https://bit.ly/YoutubeCMFaro