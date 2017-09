Faro prepara mais umas Jornadas Europeias do Património

Publicado em 21 Setembro 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Faro volta a assinalar este ano as Jornadas Europeias do Património, entre os dias 22 e 24 de setembro, com um conjunto de iniciativas inteiramente dedicadas ao património e à natureza.

O programa inicia no dia 22, pelas 11h30, com a inauguração da instalação artística “Andorinhas Recriadas” no Museu Regional (edifício CCDR-Algarve). A Instalação envolve a decoração de uma casa tradicional com um conjunto de andorinhas manufaturadas pelos utentes da ACASO – Centro Comunitário Al-Hain.

À tarde, pelas 17h00, numa Iniciativa da Direção Regional de Cultura, as Ruínas Romanas de Milreu recebem a exposição Perspectivas “37º05`42,73”N 007º54º`13,85”W”, que contempla a apresentação do filme “O Mundo de Milreu”. Trata-se de um projeto que dá a conhecer as perspetivas de vários artistas dos 5 continentes sobre Milreu e que se constitui o epicentro de uma manifestação artística à escala global. A autoria é Nuno Murta e Carlos Norton da Associação Fungo Azul. A entrada é livre e a participação gratuita.

Ainda no dia 22, no Museu Regional, pelas 18h00, é inaugurada a exposição “Memórias D’Antigamente” onde se recupera a memória de uma antiga fábrica farense de refrigerantes, a “Quintodio” que, entre outras bebidas, desenvolveu o tradicional “Pirolito”, tão do agrado da juventude em especial na primeira metade do Século XX.

O ponto alto do programa fica para o dia seguinte (23) no Museu Municipal, com a inauguração da exposição de pintura barroca sevilhana e algarvia “Pinturas do Barroco em Sevilha e no Algarve: Contactos, Coincidências e Discordâncias”, que reúne obras de artistas famosos desse período, numa parceria com o Museu de Belas Artes de Sevilha.

Serão oito os pintores castelhanos e portugueses, cujas obras podem ser vistas, com natural destaque para os espanhóis Murillo e Zurbarán, dois dos mais influentes representantes do barroco espanhol do século XVII. Durante 2 meses, no Museu Municipal de Faro será possível verificar como a escola sevilhana teve a sua influência nas obras algarvias, assim como noutras cidades europeias durantes os séculos XVII e XVIII.

A finalizar as Jornadas Europeias do Património, já no dia 24, o Município de Faro abre a entrada a todos os Monumentos do concelho.