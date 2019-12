Faro ligado à Europa através do cinema curto

Publicado em 13 Dezembro 2019 por RUA FM

Tem lugar, no próximo dia 16 de dezembro, uma sessão internacional de debate e exibição das melhores curtas-metragens do ano do festival “ Shortcutz Amsterdão”. A iniciativa é promovida pelo Shortcutz Faro, em parceria com a ETIC Algarve e o Município de Faro e terá lugar na ETIC em Faro (edifício do Mercado Municipal), pelas 14h00. A entrada é livre.

Todos os anos, o Shortcutz Amsterdão, enquanto festival com maior dimensão, convida as restantes cidades participantes da rede Shortcutz a escolher a melhor curta-metragem que passou nos ecrãs do festival da cidade holandesa. Assim, entre dezembro a janeiro, mais de 28 cidades da Europa e do mundo ficam ligadas através da linguagem universal do cinema curto e Faro será uma delas.

Shortcutz é uma rede internacional de festivais de cinema, que permitem a circulação de talento e de curtas-metragens. Fundada em Lisboa no ano de 2010, espalhou-se um pouco pelo mundo inteiro, chegando a Faro no ano de 2014. Com o objetivo de dar voz aos novos talentos do cinema português e com mais de 50 sessões concretizadas em vários locais da capital algarvia, o Shortcutz Faro tem regularmente organizado formações, debates e o concurso Shortcutz Faro Week. Este último desafiou os alunos do ensino secundário dos concelhos de Faro e Loulé a criarem uma curta-metragem numa semana. Com 214 inscritos, surgiram 32 curtas-metragens que já viajaram por vários festivais do país.

Curtas Metragens em exibição dia 16 dezembro pelas 14h no espaço da ETIC ALGARVE:

ACCIDENT de DAVID COCHERET | LIVE-ACTION | 5:30 MINUTOS

Acidentes amontoam-se enquanto um casal a discutir fica preso dentro do seu carro.

DAYDREAMING de YIM BRAKEL | LIVE-ACTION | 10:01 MINUTOS

Três estudantes do ensino secundário apercebem-se da ausência da sua colega Zoë.

CROW’S NEST de FLYNN VON KLEIST | LIVE-ACTION | 12:43 MINUTOS

Joey (13) regressa a casa para viver com a sua mãe Daphne depois desta ter conquistado a sua custódia e do seu irmão Ricardo (8). Enquanto celebram a sua reunião, a sua vontade de restaurar o equilíbrio da sua relação é testada

FUNDAMENT de WILBERT VAN VELDHUIZEN | ANIMAÇÃO | 05:55 MINUTOS

Uma jovem conduz um velho carro ao longo de uma estrada costeira, até a uma vila. Há um homem no banco de passageiro, a planear o futuro da vila e o seu próprio.

SCHOOL’S OUT de JAMILLE VAN WIJNGAARDEN | LIVE-ACTION | 11:21 MINUTOS

Quando a mãe, Marit, quer discutir o comportamento do seu filho durante uma conferência entre pais e professores, a professora Yvonne não consegue continuar a reprimir os seus sentimentos. Uma comédia assassina.

NOBU de SARAH BLOK & LISA KONNO | DOCUMENTÁRIO | 09:20 MINUTOS

NOBU é uma curta-metragem sobre um antigo campeão do mundo de karate e emigrante japonês Nobuaki Konno. Neste filme a sua filha e designer de moda Lisa Konno pergunta-lhe sobre as diferenças culturais enquanto ele veste uma colecção que ela criou para ele.

AT FIRST SIGHT de SJAAK ROOD | ANIMAÇÃO | 16:10 MINUTOS

Um homem e uma mulher guiam em direção um ao outro. Pressionam o travão mesmo a tempo e ficam face a face. São ambos demasiado teimosos. A história de uma vida começa.