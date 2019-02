Faro lança mobilidade partilhada

Publicado em 08 Fevereiro 2019 por RUA

A Câmara Municipal de Faro vai apresentar publicamente, no próximo dia 11 de fevereiro, pelas 11h00, no Terminal Rodoviário Urbano “Próximo”, o “Lançamento da Mobilidade Partilhada em Faro”.

Esta sessão pública contará com as intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, da vereadora com os pelouros da mobilidade e ambiente, Sophie Matias, da especialista em mobilidade e colaboradora do Plano de Mobilidade e Transportes de Faro, Paula Teles e, entre outros, do Presidente da Federação Portuguesa de Cicloturismo, José Manuel Caetano, com quem a autarquia vai estabelecer um protocolo de colaboração nesta área.

Ainda nesta sessão será assinada a carta de princípios da mobilidade partilhada (seremos a primeira cidade da Península Ibérica a fazê-lo) e serão apresentadas as soluções e projetos de mobilidade partilhada a implementar no concelho, no âmbito do plano de Mobilidade e Transportes de Faro, nos quais se destacam a rede de trotinetes eléctricas partilhadas, que será já implementada, e a rede de bicicletas partilhadas que será uma realidade em breve.

O “Lançamento da Mobilidade Partilhada em Faro” ficará também marcado pela transmissão de uma mensagem especial de Robin Chase, guru norte-americana e especialista pioneira em mobilidade partilhada, “mãe” espiritual da carta dos princípios de mobilidade partilhada que será assinada nesta ocasião e que, espera-se, venha a representar um grande avanço em direção ao desenvolvimento sustentado do concelho.