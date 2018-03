Faro junta-se à grande dança nacional do Dia Mundial da Biodanza

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

O dia mundial da Biodanza, instituído a 19 de Abril, por ser o dia do nascimento de Rolando Toro o seu fundador, vai ser celebrado no dia 22 de Abril com aulas abertas em vários pontos do país, a dançar à mesma hora. Faro junta-se a cidades como Aveiro, Barcelos, Guimarães, Lisboa, Porto e Setúbal para celebrar uma data que vem sendo comemorada há vários anos em diversos países do mundo.

Através da dança e de dinâmicas grupais específicas a Associação Portuguesa de Facilitadores de Biodanza (APFB) propõe um momento em que a arte e a consciência corporal se alinham com o objetivo de apresentar esta prática e de celebrar a vida. No dia 22 de Abril, pelas 16h00, a Escola E.B.2,3 Dr. Joaquim Rocha Peixoto de Magalhães na Rua Ema Romero Câmara Reis, Horta do Ferragial em Faro vai reunir vários facilitadores algarvios, nacionais e internacionais para realizar um grande evento onde todos são convidados a estar presentes, miúdos, graúdos, dançarinos ou não. As inscrições deverão ser realizadas através do email: diamundialbiodanza.algarve@gmail.com.

SOBRE A BIODANZA

A Biodanza é um sistema proposto por Rolando Toro, de integração afetiva, renovação e bem-estar orgânico, e reaprendizagem de conexão com a vida, através da música, do movimento e do encontro em grupo, que permite desenvolver os potenciais humanos de vitalidade, prazer, criatividade, afetividade e transcendência. É uma proposta, através da vivência, a encontrar as pautas internas para viver, desenvolvendo o máximo das suas competências pessoais.

O paradigma filosófico, fundamental, da Biodanza é o Princípio Biocêntrico. Segundo este princípio, todo o universo, incluindo os seres humanos, está organizado em função da proteção e continuidade da vida. A Biodanza é, pois, um caminho de reencontro com a vida, o qual eleva a qualidade da saúde, desenvolvendo potenciais herdados geneticamente, reforçando a identidade e restabelecendo o vínculo afetivo com a própria pessoa, com o outro e com a natureza. A Biodanza é um processo e, como tal, é contínuo e progressivo, permitindo que cada um se desenvolva no seu próprio ritmo. Procura-se que todo o movimento em Biodanza seja integrado, isto é, que exista uma união coerente entre sentimentos, pensamentos e ações, assente na crença de que a afetividade é a mola propulsora de toda a evolução do indivíduo, desde a etapa intrauterina até a maturidade.