Faro investe perto de um milhão de euros no associativismo do concelho

Publicado em 12 Junho 2019 por RUA

Acaba de ser aprovada por unanimidade em reunião de câmara, a proposta de atribuição dos apoios ao associativismo, resultante da apreciação das candidaturas admitidas ao programa de apoio financeiro destinado às associações de cariz social, cultural, desportivo e juvenil do concelho, de acordo com o Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Faro.

Este ano, foi possível atribuir uma verba de 904.987,14 €, o que representa um acréscimo de aproximadamente 380 mil euros em relação ao ano transacto.

Em matéria de associativismo desportivo, as 47 candidaturas aprovadas configuram apoios no montante global de 397.401,58 €; no associativismo juvenil, aprovou-se a atribuição de apoios financeiros no montante de 27.400,00 € a distribuir por cinco entidades; quanto aos apoios culturais, o valor total é de 280.002,26€ a atribuir por 38 associações do concelho; finalmente os apoios financeiros ao associativismo social foram distribuídos pelas 35 candidaturas aprovadas, prefigurando um apoio total de 200.183,30€.

De referir que irá ainda à próxima Reunião de Câmara, uma proposta de atribuição de apoio ao associativismo ligado à causa animal.

Recuperado por este executivo em 2014, o Programa Municipal de Apoio ao Associativismo pretende criar condições para o crescimento, inovação e descentralização das atividades levadas a cabo pelas coletividades do concelho, de modo a estimular a participação pública e reconhecer a importância das associações pela sua contribuição para a formação desportiva, cultural, juvenil e social.