Faro estabelece protocolo com a Rede Europeia Anti-Pobreza

Publicado em 11 Outubro 2018 por RUA

O Município de Faro, através do vereador Carlos Baia, responsável pelo pelouro da Ação Social, participou no passado dia 09 de outubro, na sala do senado da Assembleia da República, numa jornada dedicada à discussão da problemática da luta contra a pobreza, promovida pela Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN).

Contando com a presença do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, do presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza, Padre Agostinho Jardim Moreira, e representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, estas jornadas permitiram o debate sobre a “Avaliação do impacto das Políticas Públicas no combate à Pobreza”.

O culminar destas jornadas foi marcado pela assinatura de protocolos entre a Rede Europeia Anti Pobreza e cinco diferentes entidades, onde se incluía o Município de Faro.

O desemprego, a insuficiência de rendimentos, o envelhecimento da população, a não fixação das populações no interior, a crise nos subúrbios urbanos e algum ressurgimento do fenómeno dos sem-abrigo, são problemas que o poder local não pode ignorar.

Consciente da responsabilidade social e da complexidade destas matérias a Câmara Municipal de Faro protocolou com a Rede Europeia Anti -Pobreza este inovador convénio de colaboração e passou a integrar o Observatório Anti-Pobreza, cuja atividade se iniciou neste mesmo dia.

Com este protocolo o Município de Faro angariou para o seu lado um parceiro credível e experiente, tanto na monitorização como na erradicação do fenómeno da pobreza, tornando este objetivo num compromisso central para o desenvolvimento social do concelho e do bem-estar das nossas famílias.