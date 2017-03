Faro escolhida para palco do maior evento desportivo nacional de ginástica

Publicado em 17 Março 2017 por RUA

Entre os dias 30 de junho e 2 de julho Faro será palco do maior evento desportivo nacional, a Festa Nacional da Ginástica. Esta 4ª edição está a ser organizada pela Federação de Ginástica de Portugal em parceria com o Município de Faro, com o Clube Educativo e Desportivo de Faro e ainda com o apoio da Associação de Ginástica do Algarve.

São vários os eventos englobados dentro do evento principal que é a Festa Nacional da Ginástica:

- PortugalGym (Ginástica para Todos);

- Batalha dos Campeões (todas as disciplinas de competição da FGP);

- Gala Prof. Henrique Reis Pinto (momentos de apresentações de Ginástica para Todos, das disciplinas de competição e momentos de homenagem);

As apresentações irão decorrer em locais distintos ao longo dos 3 dias. O Pavilhão Municipal da Penha será o único local com apresentações de interior, enquanto que os palcos exteriores serão instalados no Jardim Manuel Bivar e Praça da Pontinha.

Este grande evento trará a Faro mais de 3.000 participantes de todas as idades, que praticam a modalidade na vertente competitiva ou apenas por gosto e bem-estar. A acompanhar as equipas estarão também as suas famílias e treinadores, facto que poderá trazer impacto ao nível do comércio local.

Será assim proporcionado um excelente momento de convívio e uma experiência diferente para os participantes e todos os envolvidos na organização desta grande festa. Tal como nas edições anteriores, serão três dias recheados de apresentações ao mais alto nível, convívio, boa disposição, partilha e claro, ginástica.