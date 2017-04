Faro é um dos melhores locais do Algarve para investir

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

Faro é um dos municípios no topo da lista do Portugal City Brand Ranking 2016, uma iniciativa da Bloom Consulting. O concelho regressou ao Top 10 nacional, com uma subida de 4 posições, graças à melhoria da prestação na vertente Turismo e Negócios.

A nível nacional, Faro obtém o 9º lugar entre os 308 municípios portugueses, de acordo com a sua performance nas vertentes de Investimento (Negócios), Turismo (Visitar) e Talento (Viver).

Nesta 4ª edição do estudo, Lisboa volta a liderar o ranking nacional, seguida pelo Porto e Cascais que substitui Braga no ‘pódio’ nacional. O restante ‘Top 10’ é constituído pelos concelhos de Coimbra, Sintra, Funchal, Oeiras, Faro e Setúbal.

Para elaborar este ranking, a Bloom Consulting cruza dados estatísticos que já existem, como a população, a percentagem de criação de novas empresas ou as dormidas por habitante, com as pesquisas que são feitas na internet sobre todos os 308 municípios portugueses. Essa avaliação, apelidada de Digital Demand, é a procura online que cada município regista. Foram analisadas 51 milhões de pesquisas através do estudo de 26 principais termos de pesquisa (brandtags), em cinco línguas – entre esses termos estão “compras”, “alojamento” ou “praia”. A essas duas dimensões junta-se ainda o desempenho de cada município na internet, quer no seu site institucional, quer nas redes sociais. O estudo encontra-se aqui.

Peça com som Faro – Pres Rogério Bacalhau -