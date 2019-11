Faro destaca-se com poder de compra acima da média nacional

Publicado em 19 Novembro 2019 por RUA FM

O Instituto nacional de Estatística (INE) divulgou no dia 12 de Novembro os indicadores do poder de compra per capita (IpC), relativos a 2017, tendo Faro passado de 6.º concelho do país (2015) para o 5.º lugar (2017), e aumentado o valor de 132,1 para 132,5, tomando Portugal como valor de referência (100). Para nota, os primeiros 4 classificados são Lisboa, Porto, Oeiras e São João da Madeira.

Dois dados particularmente interessantes avultam ainda do estudo divulgado por este instituto público. O primeiro diz respeito à liderança de Faro no contexto da Região, com maior IpC (132,5), seguido de Albufeira (112,04) e Loulé (105,92). Também no que diz respeita à classificação por capitais de distrito, Faro ocupa o 3.º lugar, só suplantado por Lisboa e Porto e ficando à frente de Coimbra, Aveiro, Évora, Braga, Beja, Funchal, Portalegre, Leiria ou Santarém.

Segundo os dados do INE, dos 308 municípios portugueses, apenas 32 registaram valores acima da média nacional e, desses, 22 concelhos concentraram 50% do poder de compra nacional.

O Indicador per Capita do poder de compra pretende traduzir o poder de compra manifestado quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes municípios ou regiões, tendo por referência o valor nacional (Portugal = 100).