“Faro Consigo na Cultura” com medidas excepcionais de apoio à arte e ao associativismo

Publicado em 07 Abril 2020 por RUA FM

O Município de Faro ciente do seu papel e da sua responsabilidade no contexto do setor cultural e criativo, lança um conjunto de apoios e iniciativas específicas para o setor da cultura que, a par de outros, está a sofrer um forte abalo devido às medidas decretadas com vista à contenção e mitigação do novo coronavírus.

Este conjunto de iniciativas será levado a cabo pelo Município de Faro, pelo Teatro das Figuras e pela equipa de projeto da Candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027.

Deste programa Faro Consigo na Cultura fazem parte oito medidas de apoio financeiro ao associativismo, aos artistas e aos agentes culturais do concelho.

No âmbito do programa de apoio ao associativismo, o município irá manter a totalidade dos apoios previstos para 2020 e dilatar o prazo para a entrega das candidaturas. Irá ainda lançar um programa de apoio extraordinário ao associativismo do concelho de Faro.

O município irá ainda manter os compromissos estabelecidos com as entidades organizadoras que tenham sido forçadas a adiar eventos ou iniciativas previstas até ao fim do mês de junho e entendam adiar as mesmas até um ano da sua programação inicial.

Será antecipada, para o segundo semestre de 2020, a implementação de um conjunto de projetos-piloto previsto realizar no primeiro semestre de 2021 no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura.

O município reforça o compromisso com a criação local através do reforço de parcerias com artistas e agentes culturais locais.

Abertura de candidaturas para o ciclo Emergente, residências artísticas realizadas na própria casa ou ateliê do artista, cujo resultado será apresentado em 2021 no Teatro das Figuras, nos espaços expositivos do município de Faro ou seus parceiros, em espaço público ou em iniciativas organizadas pelo Município de Faro.

Abertura de candidaturas para o Figuras em Casa, um ciclo de espetáculos e performances, realizados a partir da casa dos artistas e transmitidos em direto através das plataformas digitais do Município de Faro e do Teatro das Figuras. O lançamento deste projeto com um concerto de artista Nelson Conceição terá lugar na 5ª feira, dia 9 às 21h30, na página de Facebook do Teatro das Figuras.

Abertura de candidaturas para o projeto cultural O papel da arte em tempo de crise!, que pretende através da arte ajudar a comunidade a entender e ganhar uma nova perspectiva sobre o momento de crise que vivemos. Toda a informação sobre o programa de apoio Faro Consigo na Cultura está disponível no sítio de internet do Município de Faro.

Informação adicional relativa aos ciclos Emergente e Figuras em Casa, bem como formulários de candidatura, estão disponíveis no sítio de internet do Teatro das Figuras.

No caso do programa artístico O papel da arte em tempo de crise! será disponibilizada informação adicional no sítio de internet da equipa de projeto Faro Capital Europeia da Cultura.