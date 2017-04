Faro comemora o 43.º aniversário da “revolução do 25 de Abril”

Publicado em 21 Abril 2017 por RUA

No mês em que se assinala o 43.º aniversário da “revolução do 25 de Abril” o Município de Faro apresenta diversas iniciativas que relembram a conquista da liberdade.

Logo no dia 24, pelas 22h00, no Jardim Manuel Bivar a Câmara Municipal oferece à população o concerto “Afonso Dias com Andanças & Cantorias”.

Já as habituais comemorações oficiais, têm lugar no dia 25 com o hastear das bandeiras às 09h00, nos Paços do Município, seguindo-se às 09h30, a habitual sessão solene comemorativa do 25 de Abril. Nesta cerimónia, para além dos discursos tradicionais, será feita uma homenagem às mulheres autarcas nos diversos órgãos de Poder Local do Município de Faro, desde as primeiras eleições autárquicas realizadas em 1976. A iniciativa, de grande significado de valorização de participação da mulher na política local e de proximidade, partiu da Assembleia Municipal de Faro e reuniu o consenso de todos os grupos políticos. Esta cerimónia oficial será abrilhantada com um apontamento cultural, pela fadista Melissa Simplício.

As comemorações continuam depois no Museu Regional do Algarve (edifício da CCDR Algarve), com a inauguração da exposição dos trabalhos resultantes do concurso de cartazes alusivos ao 25 de Abril “Um Olhar sobre a Liberdade”, dirigido aos alunos do Ensino Básico do Concelho. Pelas 11:45, no mesmo Museu, seguir-se-á a performance teatral “Aldeia Vende-se”, por alunos do 3.º ano do Curso de Artes do Espectáculo do A. E. Tomás Cabreira, numa encenação de António Gambóias.