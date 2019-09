Faro celebra Dia Mundial do Turismo

Publicado em 23 Setembro 2019 por RUA

A Câmara Municipal de Faro irá celebrar o Dia Mundial do Turismo 2019, no próximo dia 27 de Setembro, com um conjunto de iniciativas que pretendem assinalar a cada vez maior importância do Turismo na economia do Município.

Com o tema: “Turismo e Emprego: um futuro melhor para todos”, a Câmara iniciará o dia, no Jardim Manuel Bívar, com uma ação promocional da “marca” Faro dirigida a todos os turistas, visitantes e residentes do nosso Município que terão a oportunidade de ser fotografados com elementos alusivos à cidade, podendo, no momento, partilhar as suas fotos nas várias redes sociais.

A iniciativa, à qual se junta a Associação da Baixa de Faro e os seus associados, contará com a presença no local de vários animadores. A ocasião servirá também para distribuir brindes promocionais, assim como brochuras diversas sobre a cidade e o Município.

No período da tarde, a Divisão de Promoção Turística, em colaboração com o Museu Municipal, convida todos os residentes do Município a serem “Turistas em Faro por um Dia”. Uma ação de divulgação e descoberta do património através de uma visita guiada aos locais mais procurados pelos milhares de turistas que visitam Faro.

Com participação gratuita e inscrições limitadas, que devem ser feitas através do e-mail turismo@cm-faro.pt ou do telefone 289870065, esta iniciativa pretende, junto dos munícipes, promover o conhecimento e a compreensão da nossa cultura no sentido de sensibilizar os munícipes para a importância e relevância do nosso património e o seu papel no desenvolvimento turístico-económico do Município.

Ainda no dia 27 de setembro, pelas 18h30, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, será realizada uma visita guiada à Ermida de Santo António do Alto e ao seu miradouro, que também terá uma participação gratuita e inscrições limitadas, através do telefone 289870829.

Com este conjunto de iniciativas que pretendem comemorar o Dia Mundial do Turismo no Município de Faro, continua a autarquia a sua aposta na sensibilização sobre a importância de termos uma oferta turística inovadora, de qualidade e diferenciada no país e na região enquanto factor determinante para o sucesso da estrutura económica do Município.