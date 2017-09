Faro celebra Dia Europeu sem Carros

Publicado em 21 Setembro 2017 por RUA

A Câmara Municipal de Faro, como tem sido habitual, irá associar-se à celebração do Dia Europeu sem Carros que se comemora no dia 22 de setembro, também integrado na Semana Europeia da Mobilidade, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, subordinada este ano ao tema “Mobilidade verde, partilhada e inteligente”.

A iniciativa visa informar e sensibilizar a população, com especial incidência na escolar, para a preservação do ambiente e salvaguarda dos recursos naturais. Pretende-se apelar a uma mudança consciente dos comportamentos, por forma a conseguirmos um meio urbano mais saudável e eficiente, com opção pela utilização dos transportes públicos, da bicicleta, e dos percursos pedonais, nas nossas deslocações diárias.

A ação simbólica, direcionada a alunos do concelho, terá início às 10h00 do dia 22 de setembro e consiste numa animação itinerante, com palco móvel, intitulada “Caracol cultural – Arte que deixa rasto”. Contará com a personagem “o Carteiro”, que proporcionará aos mais jovens um mini-espetáculo de malabarismo cómico.

Neste dia, o tráfego motorizado estará encerrado no núcleo histórico da cidade, entre as 08h00 e as 17h00, passando este local a estar reservado somente para peões, ciclistas e transportes públicos, de forma sensibilizar a comunidade para o impacto que os comportamentos e estilos de vida de cada um de nós podem representar na preservação do ambiente.

Ainda no âmbito destas comemorações, o Centro Ciência Viva do Algarve irá apresentar, pelas 14h30, a palestra ”Investigando a mobilidade em cidades de média dimensão”, dinamizada pela Professora Celeste Gameiro do Instituto Superior de Educação da Universidade do Algarve.

Recorde-se que a participação ativa das autarquias, a quem compete despertar consciências entre os seus munícipes sobre a importância da mobilidade sustentável, é essencial para o sucesso desta campanha.