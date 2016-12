Faro: Cantinas escolares abertas no Natal para crianças carenciadas

Publicado em 19 Dezembro 2016 por RUA

A Câmara Municipal de Faro vai manter as cantinas escolares a funcionar durante o período de férias de Natal para que as crianças carenciadas do concelho possam “ter pelo menos uma refeição por dia”.

O Programa de Apoio Alimentar a Alunos Carenciados do 1.º Ciclo, a decorrer durante a interrupção letiva de Natal, de 19 de dezembro a 2 de janeiro, permitirá um serviço de refeições para 56 alunos de vários estabelecimentos de ensino inscritos.

As escolas que vão prestar este apoio, em função das inscrições previamente comunicadas, são a E.B.1/J.I. do Carmo; a E.B.1 de Areal gordo; a E.B.1 da Lejana; a E.B.1/J.I. da Conceição de Faro; a E.B.1 da Ferradeira e por último a E.B.1 da Penha.

Com esta iniciativa, a autarquia pretende diz “pretender dar algum conforto, nesta quadra festiva, às famílias com maiores dificuldades, estando as crianças na primeira linha da sua ação social”.

Para além disso, a autarquia vai levar a cabo mais uma edição da entrega de cabazes de Natal, iniciativa que pretende levar às famílias mais carenciadas do concelho alguns bens alimentares para a ceia de Natal. Este ano serão entregues cabazes alimentares a 250 famílias sinalizadas pela equipa de intervenção do Departamento de Ação Social da autarquia, tendo em conta o rendimento do agregado, cujo valor não ultrapassa os 189,52 euros.

Cada cabaz tem um valor unitário de 16,42 euros e contém géneros alimentares típicos da quadra festiva, entre os quais bacalhau, azeite, mercearias secas e enlatadas, chouriço, leite, grão e broa castelar.