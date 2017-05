Faro Blues de regresso à cidade

Publicado em 15 Maio 2017 por RUA

Vai decorrer nos dias 18, 19 e 20 de Maio, a 4ª edição do Faro Blues – Festival Internacional de Blues de Faro que coloca mais uma vez a capital algarvia na rota destes festivais musicais caracterizados por terem um cariz eminentemente urbano e cosmopolita.

Este evento, que este ano decorre em vários espaços da cidade, visa promover este estilo musical conhecido como o Pai do Rock e de quase toda a música contemporânea é realizado pela AmbiFaro, em parceria com a Associação de Blues do Algarve (Blues a Sul), contando com o apoio da RUA Fm, do Município de Faro, da Fnac, do Ginásio Clube de Faro e da Sociedade Recreativa Artística Farense.

O festival começa logo no dia 18, com um Show Case de apresentação do terceiro trabalho do músico espanhol Nasho Hotblues & Himself Orchestra no Ginásio Clube de Faro às 22h00. No dia 19 sobem ao palco do Teatro Lethes a partir das 21h30, Nasho Hotblues, recuperando temas dos seus trabalhos anteriores, seguindo-se a mítica banda “Charlie and the bluescats”. A noite termina na Sociedade Recreativa Artística Farense “Os Artistas” que vai contar com a presença do britânico DJ Mike, um dj especializado nos Blues. No dia 20 de Maio, haverá um workshop com Felix Slim guitarrista espanhol, n´os Artistas pelas 18h00. À noite, os concertos continuam no Teatro Lethes com Julio King and the Turbodog Blues Band e Felix Slim, musico finalista dos European Blues Awards de 2017, seguidos de uma jam-session de blues, mais uma vez n´os Artistas.

Os ingressos para um dia terão o custo de 12 €uros, enquanto que para os dois dias de festival o bilhete terá o custo de 20 €uros.

Para mais informações sobre o evento e efetuar a reserva e compra antecipada de bilhetes, os interessados deverão contactar a AmbiFaro pelo telefone 289897250, pelo e-mail: ambifaro@mail.telepac.pt ou presencialmente nas instalações desta empresa municipal situadas no Largo Sr. Francisco Sá Carneiro | Mercado Municipal – Piso 2 (Faro). Poderão ainda consultar a página de facebook do evento em: www.facebook.com/faroblues