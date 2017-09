“Faro Ativo” marca início de ano desportivo em grande

Publicado em 19 Setembro 2017 por RUA

O Município de Faro volta a promover o evento “Faro Ativo” e apresenta, na edição de 2017, um programa mais abrangente, que promete um mês de atividades desportivas e recreativas para toda a família, marcando assim o início de mais um ano desportivo.

Até 7 de outubro serão muitas as atividades disponíveis para toda a população, organizadas com mais de 50 entidades associativas e empresariais, parceiros fundamentais para o sucesso do evento, que possibilitará a experimentação de inúmeras modalidades em várias instalações desportivas do concelho.

A 23 e 24 de setembro, destaque para a Mostra Desporto em Faro, no Parque de Lazer das Figuras, palco central do evento e espaço de excelência para a prática de atividades ao ar livre: marchas-corrida noturnas, dias 20 e 22 de setembro; a “Maratona BTT Cidade de Faro” na manhã de 24, bem como atividades de demonstração e experimentação de muitas modalidades, entre as quais muitas atividades de fitness, aikido, andebol, basquetebol, boxe, capoeira, danças, futebol, ginástica, karaté, kickboxing, rugby, treino funcional, volteio a cavalo, xadrez, yoga e zumba.

A área social também estará em destaque com o Mercadinho Social (dias 23 e 24 de setembro, no Parque de Lazer das Figuras), que irá reunir diversas associações de solidariedade do concelho com vista à promoção e divulgação das respostas, recursos sociais e ofertas de

voluntariado promovidas pelas entidades locais, bem como atividades de sensibilização para o desporto adaptado.

Incluída também no âmbito do “Faro Ativo”, realce para a realização de mais uma edição da Mostra Náutica, nos dias 23 e 24 de setembro, no Centro Náutico da Praia de Faro, que contará com exposições, batismos (bodyboard, canoagem, kitesurf, stand up paddle, surf, vela, windsurf), passeios de canoagem, o “Troféu Natação e Corrida”, a “Corrida de Jangadas da Ria Formosa” e o “Troféu Orientação em Caiaque”.

A Doca de Faro também vai acolher a realização de algumas atividades náuticas das quais se destacam a vela ligeira e de cruzeiro, os passeios de canoagem e de barco electro solar.

No dia 7 de outubro, realizar-se-á também o “Open Day” das Piscinas Municipais de Faro / Desporto Mais, durante o qual os participantes poderão praticar gratuitamente atividades de natação (bebés, adaptação, aprendizagem e aperfeiçoamento), hidroginástica e aquajogging.

Destaque também, noutras datas e noutros locais, para os torneios infantis “Água de Faro” e “Futsal 2017”, a 16 e 17 de setembro e “Centenarium S. C. Farense”, dias 23 e 24 de setembro.

O evento compreende ainda um dia aberto de “Futsal” a 23 de setembro; o “Faro Campus Trail” a 24 de setembro e a segunda edição do evento “Faro Fitness”, dia 30 de setembro.

Para informações e inscrições visite www.cm-faro.pt ou contacte a Divisão de Desporto, através do telefone 289 870 843 ou do e-mail desporto@cm-faro.pt.