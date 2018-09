Faro assinala Jornadas Europeias do Património

Publicado em 26 Setembro 2018 por RUA

A Ermida de Santo António do Alto, em Faro, estará no centro das atenções durante as comemorações que têm lugar de 28 a 30 de setembro. Música, cinema, contos e uma visita guiada fazem parte do programa que promete fazer jus ao tema deste ano das JEP, “Partilhar Memórias”.

O Município de Faro associa-se, novamente, às Jornadas Europeias do Património, que se celebram nos próximos dias 28, 29 e 30 de setembro, este ano sob o tema “Partilhar Memórias”.

O programa da autarquia tem início na sexta-feira, dia 28, com uma atividade dinamizada pelo serviço educativo do Museu Regional, com o objetivo de partilhar junto dos mais novos as memórias do tempos de meninice de Altina Manhita, na Ermida de Santo António do Alto, espaço muito dado a namoriscos e casamentos. Esta igreja recebe ainda, às 17 horas, uma missa celebrada pelo Padre Rui Barros.

No sábado, dia 29 de setembro, pelas 16:00, irá realizar-se uma visita guiada com Francisco Lameira, historiador de arte e professor na Universidade do Algarve, que dará a conhecer a história e a decoração artística deste antigo monumento. Pelas 17:00, o interior da ermida receberá um concerto único com Ricardo Martins e Trio. À noite, a partir das 21:30, uma seleção de curtas-metragens do Cineclube de Faro, todas dedicadas a Santo António, será apresentada junto à igreja, num serão que promete ser bem passado.

As comemorações das Jornadas Europeias do Património têm o seu desfecho no domingo, dia 30 de setembro, com novo concerto, pelas 16:00, desta feita em flauta de bisel pelo grupo F3, que promete trazer um reportório surpreendente. Luís Carmelo, conhecido contador de histórias, termina o programa a partir das 17:00 com muitas memórias e viagens pelo imaginário.

Associado à iniciativa JEP desde a sua criação, o Município de Faro, através do Museu Municipal, tem procurado diversificar a sua participação, de modo a promover, em cada ano, diferentes olhares sobre o património nas suas diversas formas.

A antiga Ermida de Santo António do Alto, excelente exemplo de um espaço que junta a história e a arte ao convívio da comunidade nas festas do santo padroeiro e à união de casais, fazendo justiça à fama de casamenteiro, será o palco perfeito para receber estas jornadas que têm como tema “Partilhar Memórias”.

A entrada é livre para todas as iniciativas, sujeita à lotação do espaço da ermida. Para mais informações e inscrições: 289 870 827/9.

Sobre a Ermida de Santo António do Alto

A Ermida de Santo António do Alto é, para além de um dos monumentos mais carismáticos da cidade, um dos templos mais antigos, remontando à segunda metade do século XV. Mas não é só a antiguidade que o torna célebre. O seu miradouro, com uma vista privilegiada sobre a ria, faz dele um dos cartões turísticos mais procurados da cidade. Este monumento, pertencente ao património da autarquia, sofreu importantes transformações no século XVIII pelo famoso arquiteto Diogo Tavares e pelo entalhador Manuel Martins. Recebeu a visita real no século XIX e no século XX instalou numas casas anexas o museu antonino.