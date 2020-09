Faro assinala Dia da Cidade com inaugurações, homenagens e novos projetos

Publicado em 09 Setembro 2020 por RUA

O Município de Faro assinalou esta segunda-feira, dia 7 de setembro, mais um Dia da Cidade com um conjunto de comemorações que incluíram assinatura de protocolos, inaugurações, homenagens e ainda um concerto comemorativo a cargo da banda algarvia Íris.

A habitual sessão solene decorreu este ano no Teatro das Figuras, de forma a garantir a necessidade de distanciamento social de segurança e as várias normas de segurança sanitária emanadas pela Direção-Geral de Saúde.

O momento foi marcado pela apresentação do projeto ‘Quilómetro Cultural’ que visa fazer uma requalificação urbanística e ambiental da zona ribeirinha e da baixa da cidade de Faro, entre a zona do Teatro das Figuras e o Largo de São Francisco, passando pela Fábrica da Cerveja assumida como futuro equipamento cultural e incluindo, ainda, planos de pormenor para as zonas do Bom João e do Porto Comercial.

“O objetivo é encontrar soluções para aproximar a cidade da Ria Formosa, nomeadamente através de intervenções que permitam mais mobilidade pedonal e ciclável, mais zonas de estar e de encontro confortáveis e acessíveis, mobiliário urbano renovado, mais apoios na requalificação do edificado existente e a reconversão de áreas urbanas industriais e portuárias existentes”, refere a autarquia em comunicado.

Entre as intervenções propostas estão a construção de uma extensão da infraestrutura portuária existente no Cais da Porta Nova (um passadiço situado na cintura exterior da linha de caminho de ferro, em domínio público hídrico), a requalificação do Passeio Riberinho de Faro – com a criação de um passeio pedonal e ciclável e uma via automóvel de acesso – para que este se possa assumir como o grande parque de recreio e de lazer da cidade ou a reabilitação do edificado existente para promover a criação de um centro de indústrias criativas.

Para este efeito, o Município de Faro assinou também um protocolo com a Infraestruturas de Portugal (IP), representada pelo seu vice-presidente, Carlos Fernandes, com vista à supressão da passagem de nível existente junto ao Teatro das Figuras. Esta obra prevê uma passagem superior sobre a linha ferroviária e deverá ser a primeira de quatro passagens de nível a suprimir até à zona da Horta da Areia.

De acordo com Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, este entendimento com a IP permite “mais segurança e melhor mobilidade no acesso à zona ribeirinha”, que deverá ter uma “requalificação tanto a nível urbanístico, mas também a nível social e cultural”.

Nesse sentido, o autarca revelou ainda que a gestão dos armazéns da estação rodoviária, igualmente no passeio ribeirinho, deverão passar em breve da IP para a Câmara Municipal, que pretende transformar o espaço numa área dedicada às artes e exposições.

Outro momento alto do Dia da Cidade foi a inauguração da exposição “Cabrita: Quatro Esculturas e um Auto-Retrato”, que teve lugar no Museu Municipal de Faro e, que além do executivo municipal, contou com a presença do artista, Pedro Cabrita Reis, da presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, e do diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Philippe Vergne.

Esta mostra realiza-se no âmbito da parceria estabelecida entre Município de Faro e Fundação Serralves e conta com peças do artista em três espaços expositivos da cidade: Museu Municipal, Associação 289 e Galeria Arco. Uma das peças, expostas no Museu Municipal, foi inspirada pelo autor a partir do mosaico romano do Deus Oceano, peça do espólio municipal e que foi classificada como Tesouro Nacional.

No âmbito das comemorações do Dia da Cidade, foi ainda inaugurada a obra de requalificação da Rua da Igreja, no Montenegro, e descerradas as placas toponímicas da Rua Dr. António Passos, na Conceição de Faro, e da Travessa Corpo Nacional de Escutas, na zona da Penha, em Faro.

As celebrações do Dia da Cidade terminaram com um concerto da banda Íris, no Largo da Sé, com entrada gratuita para maiores de seis anos (mediante a entrega de um bem alimentar a favor da União Audiovisual) e lotação limitada.

Para além disso foram ainda homenageadas personalidades e entidades coletivas que marcaram e marcam o percurso do Município de Faro.

Protocolo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil

No âmbito da sessão solene do Dia da Cidade, a Câmara Municipal de Faro celebrou ainda outro protocolo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), assinado pelo seu presidente, Carlos Mourato Nunes e homologado pela secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, que também compareceu. Com este acordo, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Faro (SMPCF) vai passar a utilizar parte das instalações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), na Rua Dr. João Lúcio, no centro da cidade de Faro.

“Este acordo permite aproveitar parte das instalações do CDOS, que ficaram vazias [dada a relocalização do Comando] e o serviço ganha uma operacionalidade diferente, permitindo outra sinergia entre autarquia e comando distrital”, explicou a secretária de Estado Patrícia Gaspar.

Também o presidente da autarquia, Rogério Bacalhau, explicou que “o serviço ganha maior operacionalidade”, dado que SMPCF, criado formalmente há um ano, ainda não tinha instalações próprias, tendo funcionado “durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, numa situação muito especial, na Biblioteca Municipal, e estava agora em instalações alugadas”.

Fonte: CM Faro