Faro assegura serviço de entregas ao domicílio

Serviço é prestado em todo o concelho e assegurado pela cooperativa de táxis “Rotáxi” e pela plataforma “comidas.pt”. Os custos da entrega das refeições são suportados na totalidade pela autarquia.

Já se encontra em funcionamento o serviço de entregas de bens alimentares ao domicílio, medida implementada pela autarquia como forma de apoiar a economia local durante o período de confinamento decretado pelo Governo devido à pandemia de covid-19.

As entregas gratuitas, asseguradas inicialmente apenas pela Rotáxi, vão passar a ser também garantidas através do portal “comidas.pt”.

Poderão beneficiar deste serviço todos os estabelecimentos de restauração e de produtos alimentares de todo o concelho de Faro que possam continuar a exercer a sua atividade de acordo com as medidas implementadas pelo governo. O serviço é acionado pelos comerciantes junto da Rotáxi e não pelos clientes e não há qualquer transação de dinheiro referente à entrega ou pagamento dos produtos entre os prestadores do serviço e os estabelecimentos aderentes ou os clientes.

A entrega de bens garantida pela Rotáxi inclui, para além da restauração, produtos vendidos em farmácias e os estabelecimentos comerciais de bens alimentares que queiram usufruir desta medida, recorde-se, deverão acionar o serviço diretamente com a cooperativa de táxis. A listagem de estabelecimentos aderentes já se encontra disponível na página da autarquia, em https://www.cm-faro.pt/pt/menu/1255/entrega-de-bens-ao-domicilio.aspx e está em constante atualização.

A plataforma “comidas.pt”, por outro lado, abrange apenas produtos alimentares (restaurantes, talhos e padarias) e os estabelecimentos de restauração interessados na integração neste portal devem preencher o formulário disponível para o efeito em www.comidas.pt e a ativação é totalmente gratuita após um contacto efectuado pela equipa que gere a plataforma. O cliente poderá efetuar a sua encomenda através do call center, plataforma digital e aplicações mobile da Comidas.pt, o serviço de entregas é garantido diariamente das 12h00 às 14h30 e das 19h00 às 22h30, sendo o custo de entrega grátis e suportado da mesma forma pela autarquia e o cliente efectua o pagamento da encomenda à Comidas.pt diretamente podendo fazê-lo através de Multibanco Portátil Contactless.

Refira-se ainda que todos os estabelecimentos do concelho de Faro já inscritos nesta plataforma, uma empresa farense, irão beneficiar também desta medida de entregas gratuitas para o cliente enquanto vigorar a iniciativa implementada pela autarquia.

Para saber quais os estabelecimentos abrangidos pela medida basta consultar a plataforma comidas.pt e seleccionar a localidade “Faro”.