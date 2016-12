Faro aprova Orçamento Municipal para 2017

Publicado em 23 Dezembro 2016 por RUA

A Assembleia Municipal de Faro, aprovou este dia 22 de dezembro, por maioria, as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento Municipal para 2017. Os documentos passaram com 10 votos favoráveis da Coligação Juntos por Faro, 13 abstenções do PS e 6 votos contra, das bancadas da CDU e BE. O Orçamento Municipal apresenta um valor global de 39.295.018 euros.

“Em 2017 espera-se que o Município possa, finalmente, sair da situação de “endividamento excessivo” após um esforço titânico que implicou o abatimento de mais de 40% da sua dívida total em três anos apenas”, menciona a Câmara Municipal de Faro.

Uma das parcelas deste orçamento é destinada à melhoria do espaço público, onde se alojaram os 3,456 milhões de euros que resultaram do veto governamental ao plano de investimentos para 2016 e que, assim, derivam para 2017, com a designação de Programa Faro Requalifica 2. Entre outras, estão previstas as remodelações de parques infantis e instalações desportivas, empreitadas de reabilitação de diversas artérias e largos e, ainda, a aquisição de viaturas para Bombeiros Sapadores e Escolas.

Na área social a autarquia garante que o realojamento de famílias em situação precária será um dos eixos da estratégia, contemplando-se 750 mil euros para habitação social, para além do reforço das outras componentes de apoio social escolar. As famílias poderão ainda contar com uma diminuição da carga fiscal, em particular o IMI, que desceu 10%”.

Outro princípio orientador do Orçamento 2017, de acordo com o Município, “foi a necessidade de concretizar os investimentos considerados estruturantes para Faro, nomeadamente os que têm comparticipação de fundos da União Europeia aprovada ou em candidatura – onde pontifica o Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU)”, envolvendo um investimento total que ultrapassa os 20 milhões de euros, dos quais perto de 2 milhões correspondem a investimento público.

A autarquia compromete-se ainda a continuar a aposta na concretização do PDM, Plano de Mobilidade e Transportes e planos de urbanização.