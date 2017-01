Faro acolhe apresentação da II Convocatória para Projetos do Programa INTERREG MED

Publicado em 30 Janeiro 2017 por RUA

A partir de segunda-feira dia 30 de janeiro até 31 de março, estará aberta a II Convocatória para Projetos Modulares do INTERREG MED –Programa Operacional Transnacional do Mediterrâneo.

A AD&C - Agência para o Desenvolvimento e Coesão, enquanto Autoridade Nacional do Programa INTERREG MED, em articulação com a CCDR Algarve - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, realiza uma Sessão de Divulgação da referida Convocatória, no próximo dia 14 de fevereiro, das 10h às 13h, no auditório da CCDR Algarve na Praça da Liberdade – 2, em Faro.

PROGRAMA

09h15-10h00 | Registo de participantes

10h15–10h30 | Boas vindas pelo Presidente CCDR Algarve, Francisco Serra

10h30–11h00 | Breve apresentação do PO MED e metas já alcançadas

11h00–13h00 | Apresentação dos Termos de Referência da Convocatória:

| Como preparar corretamente uma Candidatura

| Ferramentas para potenciais Beneficiários

| Perguntas e Respostas

Encontram-se também abertas Convocatórias em outros Programas de Cooperação Territorial Europeia, a saber:

14h30–15h30 | II Convocatória para apresentação de Projetos no âmbito do Programa SUDOE VB

15h30–16h30 | III Convocatória para apresentação de Projetos no âmbito do Programa INTERREG EUROPE

A participação na sessão é gratuita, mas está sujeita à capacidade limite da sala.

As INSCRIÇÕES devem ser efetuadas até ao dia 12 de fevereiro http://www.ccdr-alg.pt/site/node/5190/register