Faro a Pedalar no Dia Europeu sem Carros

Publicado em 19 Setembro 2018

A Câmara Municipal de Faro, como tem sido habitual, irá associar-se à celebração do Dia Europeu sem Carros que se comemora no dia 22 de setembro, também integrada na Semana Europeia da Mobilidade, promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, subordinada este ano ao lema “Combina e move-te!”

A iniciativa visa informar e sensibilizar a população para a preservação do ambiente e salvaguarda dos recursos naturais. Pretende-se apelar a uma mudança consciente dos comportamentos, por forma a conseguirmos um meio urbano mais saudável e eficiente, com opção pela utilização dos transportes públicos, da bicicleta, e dos percursos pedonais, nas nossas deslocações diárias.

Este ano o dia será assinalado com um passeio citadino de bicicleta pelas ruas da cidade, com início previsto às 10:00, no Largo da Sé. Pelas 15h00, irá decorrer um Workshop de mecânica básica para bicicletas, na sede da Altimetria – Associação Desportiva (Parque Ribeirinho). Ao final do dia, pelas 17:00, os interessados poderão participar numa palestra no contexto do Dia Europeu sem Carros, no Parque de Lazer das Figuras.

O Faro a Pedalar, Município de Faro e a Altimetria Associação Desportiva, promotores desta iniciativa, convidam toda a população a trazer as suas bicicletas e participar nas atividades previstas para este dia.

Recorde-se que a participação ativa das autarquias, a quem compete despertar consciências entre os seus munícipes sobre a importância da mobilidade sustentável, é essencial para o sucesso desta campanha.

