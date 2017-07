“Faro à Conversa” promove debate sobre o futuro do Cais Comercial de Faro

Publicado em 11 Julho 2017 por RUA

O grupo informal Faro à Conversa promove uma sessão para debate público sobre o projecto FarFormosa, apresentado no passado dia 2 de Junho, como proposta de requalificação da antiga zona industrial e porto comercial de Faro.

A sessão está marcada para o dia 12 de Julho, 4ª feira às 21h00, na Biblioteca Municipal de Faro.

Pela sua dimensão territorial e futura extensão do espaço urbano da cidade, o projeto FarFormosa ganhou já estatuto de interesse para um debate público aberto e esclarecedor para o qual o grupo informal Faro à Conversa convidou:

- Rogério Bacalhau, Presidente da C.M. de Faro

- Adelino Canário, Professor e investigador na Universidade do Algarve e Director do CCMAR Centro de Ciências do Mar

- Oscar Ferreira, Professor e investigador na Universidade do Algarve

- João Santos, em representação da associação ambientalista ALMARGEM.

O debate é aberto a todos os cidadãos e pretende criar o espaço de discussão pública que esta proposta ainda não teve com os promotores do mesmo e com especialistas na matéria.