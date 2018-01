Farmácia Helena faz avaliações de saúde gratuitas em evento solidário

Publicado em 24 Janeiro 2018 por RUA FM

No âmbito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, a Farmácia Helena irá realizar diversos rastreios gratuitos à saúde, no Jardim da Alameda, em Faro. Os visitantes serão desafiados a participar numa caminhada, corrida ou passeio de bicicleta!

A Associação Oncológica do Algarve (AOA) promove anualmente o evento MOVE. Esta iniciativa conta com o patrocínio de empresas, associações e autarquias.

A participação da Farmácia Helena insere-se num projeto mais vasto, de prevenção da saúde através da promoção de hábitos de vida saudáveis.

“Com esta atividade pretendemos sensibilizar e alertar a população local para a importância da realização de determinados rastreios, que são fundamentais na deteção precoce de algumas doenças.

Iremos esclarecer os visitantes sobre a nutrição saudável, por forma a elucidar sobre alguns mitos e ajudar o cuidador a fazer escolhas mais equilibradas e saudáveis”, sublinha Helena Romão, Diretora Técnica da Farmácia Helena.

Rastreios realizados pela Farmácia Helena:

- Avaliação do Risco Cardiovascular (Medição da Pressão Arterial, Glicémia, Colesterol Total e Cálculo do IMC);

- Conselhos para um estilo de vida saudável;

- Aconselhamento nutricional;

- Cessação Tabágica.

Esta Avaliação de Saúde decorre no dia 4 de fevereiro, entre as 09h00 e as 13h00, no Jardim da Alameda em Faro.

Serão distribuídas cerca de 800 t-shirts aos participantes deste evento.