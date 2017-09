Faleceu Joaquim Guerreiro Diretor do Teatro das Figuras

Publicado em 02 Setembro 2017 por RUA

Faleceu hoje, cerca das 3h00, no Hospital de Loulé, o Diretor Delegado do Teatro das Figuras, Joaquim Guerreiro, vítima de doença prolongada.

Joaquim José Ramos Guerreiro, 49 anos, deixa um legado de grande valor humano e profissional. O Festival F, o Alameda Beer Fest, bem como a nova dinâmica e programação do Teatro das Figuras, são algumas das muitas obras que aí ficam, para usufruto de todos os Farenses e que contam com o seu enorme contributo.

Joaquim José Ramos Guerreiro era Diretor Delegado do Teatro das Figuras desde Maio de 2014. Mas antes disso, já tinha papel determinante no desenvolvimento da região, tendo exercido funções com grande mérito, quer enquanto dirigente associativo quer como membro de diversos órgãos autárquicos, tendo sido Vereador na Câmara Municipal de Loulé, com os pelouros da Cultura, Eventos e Turismo, entre 2009 e 2013.

Desempenhou ainda as funções de Chefe do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Loulé e de coordenador, durante oito anos, do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas dessa autarquia.

O funeral de Joaquim Guerreiro realiza-se na próxima segunda-feira, pelas 11h30, em Querença. O corpo está em câmara ardente amanhã, domingo, a partir das 17h00 na Igreja Matriz de Loulé.