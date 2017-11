“Fado, Cante e Alma Algarvia” na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe

Publicado em 22 Novembro 2017 por RUA

Tem lugar na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, dia 25 de novembro, a partir das 16 horas, o evento “Fado, Cante e Alma Algarvia”, palestra e recital realizados no âmbito de Jangada de Pedra- ciclo de música ibero-americana e da elevação do Fado a Património Imaterial pela UNESCO.

Um Cocktail Mediterrânico, às 16h, que integra uma pequena degustação dos sabores mediterrânicos, apoiado pela Quinta do Barranco Longo, antecede a palestra multimédia por Daniela Tomaz e o recital do Duo Lundú “Raízes e Derivações do Fado Primitivo em Portugal e no Brasil” pelas 16h30m.

Estes momentos abordam as canções de câmara que no século XIX se tornam populares nos salões particulares. Modinhas e Lundús evoluem nas constantes viagens entre Portugal e Brasil, resultando numa sonoridade e fusão de estilos que se considera estar na origem do Fado.

O recital permitirá ao público conhecer uma parte importante do espólio da música erudita do século XIX através de Modinhas, Lundús e Fado e dos compositores emblemáticos do século XX, interpretados pelo Duo Lundú na voz da mezzo soprano Joana Godinho ao som da guitarra romântica de José Farinha, acompanhados na flauta e percussão pela convidada Daniela Tomaz.

Esta iniciativa, uma organização da Academia de Música de Lagos integrada no ciclo Música no DiVaM do programa da Direção Regional de Cultura do Algarve, Dinamização e Valorização dos Monumentos 2017 – Lugares de Globalização, pretende homenagear os três géneros culturais portugueses elevados a património imaterial da humanidade: o fado, o cante e a dieta mediterrânica.