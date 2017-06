Faculdade de Economia da Universidade do Algarve oferece programas de doutoramento em Cabo Verde

Publicado em 26 Junho 2017 por RUA

Uma comitiva da Faculdade de Economia (FE) da Universidade do Algarve, composta pelos professores catedráticos Efigénio Rebelo, João Albino Silva, João Guerreiro e Rui Nunes, realizou recentemente uma visita de trabalho a Cabo Verde, com o intuito de reforçar as relações pedagógicas e científicas com o Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) daquele país.

Ao abrigo de um protocolo anteriormente estabelecido, foi acordado que os programas de Doutoramento em Ciências Económicas e Empresariais e em Turismo, da responsabilidade da FE, seriam oferecidos nas cidades da Praia e do Mindelo já a partir do próximo ano letivo.

O acordo prevê que alguns professores seniores do ISCEE sejam integrados no corpo docente dos programas de Doutoramento, garantindo não só uma abordagem temática associada aos problemas de Cabo Verde, mas também mantendo o elevado nível de qualidade dos dois Programas.

O acordo celebrado prevê ainda que estes dois programas de Doutoramento possam evoluir para programas conjuntos, responsabilizando as duas instituições, o que poderá acontecer já no ano letivo de 2018-2019.

Esta primeira edição dos dois programas de Doutoramento será da total responsabilidade da Faculdade de Economia e poderá acolher, nas duas cidades, entre 30 a 40 doutorandos. Os candidatos terão origem, para além do corpo docente do ISCEE, nas instituições e empresas do País.

Segundo a comitiva portuguesa “a expetativa é enorme e as discussões que conduziram a este acordo permitiram detetar que o ISCEE é uma instituição cabo-verdiana com tradição (tem 25 anos), focada desde sempre na qualificação das áreas empresariais e possuidora de um corpo docente jovem e comprometido com a sua própria formação, de forma a melhor poder contribuir para o desenvolvimento do País”. Com os melhores cumprimentos,

Laura Alves