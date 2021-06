Exposição “Universidade do Algarve – 40 anos a criar futuro” termina périplo em São Brás de Alportel

Publicado em 21 Junho 2021 por RUA FM

A exposição “UNIVERSIDADE DO ALGARVE – 40 ANOS A CRIAR FUTURO”, que assinalou o 40º aniversário da Instituição, termina o seu périplo em São Brás de Alportel. Itinerante e interativa, esta exposição, inaugurada no dia 9 de maio de 2019, na Assembleia da República, percorreu vários municípios e espaços diversificados, como mercados, centros culturais, galerias, shoppings, escolas, bibliotecas, entre outros.

Com o objetivo de dar a conhecer as suas várias linhas de investigação e a forma como estão comprometidas com os 17 Objetivos definidos no contexto da Organização das Nações Unidas (ONU), a UAlg selecionou para esta mostra 34 projetos de investigação, de diversas áreas, que facilmente se enquadravam nas metas estabelecidas pelos ODS.

Partindo do geral para o particular, utilizando exemplos práticos, o visitante ia sendo confrontado com várias problemáticas à escala global, ao mesmo tempo que lhe era apresentado o trabalho desenvolvido pela UAlg e o contributo dos vários projetos de investigação para alcançar um desenvolvimento global mais sustentável.

De um modo simples e acessível aos vários tipos de público, eram formuladas as questões científicas a que se pretendia dar resposta e apresentados os factos que ajudam a perceber a importância dos projetos para a sociedade. Através de gráficos, iconografias, fotografias, esquemas, vídeos ou posts de redes sociais, estabelecia-se uma relação de proximidade com o visitante, tornando-o parte integrante da própria exposição.

Como a história de qualquer instituição é feita por pessoas e factos, foram também retratados momentos importantes, desde a sua génese, explicando-se o que aconteceu ao longo desses 40 anos.

Esta exposição contou com o apoio de vários Municípios do Algarve: Albufeira, Aljezur, Alcoutim, Lagoa, Lagos, Loulé, Faro, São Brás de Alportel, Silves, Tavira e Vila do Bispo.

Teve o Alto Patrocínio da Assembleia da República, local escolhido para a sua inauguração, pelo facto de ter sido a única universidade portuguesa criada por este Órgão Legislativo.

Recorde-se que o Projeto de Lei deu entrada em 19 de abril de 1977 e mereceu aprovação unânime do Parlamento a 16 de janeiro de 1979, permitindo que, em 28 de março, fosse publicada a Lei n.º 11/79, que criou a Universidade do Algarve.