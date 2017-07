Exposição de Fotografia “Algarve Genuíno” na galeria da Fnac de Faro

Publicado em 10 Julho 2017 por RUA

A exposição “Algarve Genuíno: À descoberta dos Centros Históricos” vai estar patente na galeria da FNAC, em Faro, a partir de dia 10 de julho. A inauguração está marcada para as 18:30.

A exposição é composta por um conjunto de 11 fotografias selecionadas durante a segunda edição do desafio fotográfico “Algarve Genuíno” que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel promoveu este ano.

Entre as várias obras exibidas estarão as fotografias premiadas, nomeadamente “Onda a colidir no paredão centenário do Challet de Armação de Pera”, da autoria de Diogo Correia que arrecadou o primeiro lugar deste desafio.

O desafio fotográfico “Algarve Genuíno” teve como objetivo descobrir novos talentos do mundo da fotografia, privilegiando o registo para a posteridade de paisagens, pessoas ou momentos que apresentem uma forte ligação ao Algarve, à sua História e origens.

A exposição vai estar patente até 07 de Setembro e é de visita gratuita.