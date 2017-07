Exposição de Arte_SUMMA de Milai Miu na Casa na Alameda

Publicado em 20 Julho 2017 por RUA

É já no próximo dia 22 de Julho, pelas 17h30 que a Peace and Art Society (PAS) irá inaugurar a SUMMA, uma exposição de instalação e vídeo da artista Milai Miu. A inauguração terá lugar na Casa do Jardim em pleno Jardim da Alameda em Faro.

Milai Miu é uma artista que vem da performance e do teatro, por isso, as suas obras têm laivos de um certo dramatismo. Visualmente fortes, não deixando o visitante indiferente. Usa diversos materiais e técnicas que estão ao seu alcance para materializar a sua sensibilidade humana. O seu trabalho plástico é fortemente influenciado pelas temáticas ligadas à Mulher e ao Feminino, bem como ao Ambiente e à Natureza na sua relação com o Ser Humano. Na SUMMA, Milai Miu, apresenta obras resultantes de um processo profundo de consciencialização do feminino. Trata-se de uma viagem pessoal e introspectiva.

A exposição estará patente até dia 11 de Agosto e poderá ser visitada de terça a sexta das 16h30 às 18h30.

Para esta exposição, a PAS contou com o apoio da Câmara Municipal de Faro, do Museu Municipal de Faro, do Instituto Português do Desporto e da Juventude, da Junta de Freguesia de Montenegro e da Tertúlia Algarvia.