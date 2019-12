Expensive Soul na Passagem de Ano em Tavira

Publicado em 29 Novembro 2019 por RUA FM

O Natal e a Passagem de Ano estão a chegar. Para assinalar esta quadra festiva, a autarquia preparou um programa destinado a todos os públicos. Este ano, destaque para o concerto de uma das grandes bandas nacionais: Expensive Soul.

No ano em que celebra 20 de existência, a banda do tema “O Amor É Mágico”, atua, na Praça da República, na noite de passagem de ano, entre as 00h10 e as 02h00.

Os festejos natalícios iniciam-se, no dia 07 de dezembro, pelas 11h00, com a chegada do Pai Natal ao centro da cidade. Um momento pensado para os mais novos que conta com a presença das rendas e dos duendes.

Entre 07 de dezembro e 05 de janeiro, o Coro Jubilate Deo e o Grupo Coral de Tavira protagonizam os concertos de “Natal das Aldeias”. Durante este período, estes dois coros percorrem as freguesias do concelho. As igrejas de Nossa Senhora do Mar – Cabanas (dia 07, 19h30), de Santo Estêvão (dia 14, 18h00), de Nossa Senhora da Luz (dia 14, 19h00) e Santo Estêvão – Cachopo (dia 05.01) acolhem o Coro Jubilate Deo. Já as igrejas de Santa Luzia (dia 21, 17h00), Santa Catarina da Fonte do Bispo (dia 22, 16h00), Nossa Senhora do Mar – Cabanas (dia 28, 17h00) e Nossa Senhora da Luz (dia 29, 16h00) recebem o Grupo Coral Tavira.

Nos dias 14 e 21, pelas 11h00, é possível assistir, no Mercado da Ribeira, a oficinas culinárias. Um momento de inspiração para a confeção de pratos para a consoada e Dia de Natal.

Entre 14 e 20, estão agendadas, no mesmo local, pelas 16h00, diversas atuações musicais, nomeadamente, Saint Dominics Gospel Choir (dia 14), Banda Musical de Tavira (dia 15), Orquestra de Jazz do Algarve (dia 18), Um canto ao Natal: canções de Natal andaluzas (dia 19) e o Grupo Coral do Projeto Lado a Lado (dia 20).

Nos dias 14, 20, 21, 23 e 24, a animação, na baixa da cidade, mantém-se com muitas novidades.

A Casa André Pilarte é outro dos locais escolhidos para celebrar o espírito natalício. No dia 18, pelas 15h00, tem lugar um ateliê de Natal, sendo que, no dia 20, pelas 10h00, é a vez de assistir a um conto de Natal.

No dia 21, pelas 21h00, decorre, na Igreja da Misericórdia, a atuação do Coro Jubilate Deo.

No dia seguinte, pelas 16h00, tem lugar, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, o Auto do Nascimento do Menino Jesus – Bonecos de Santo Aleixo (títeres tradicionais do Alentejo). Também, no dia 22, pelas 18h00, a Orquestra Clássica do Sul e Coro atuam, na Igreja do Carmo.

Na noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro, a festa decorre, a partir das 22h30, na Praça da República, com o grupo Abba Mia e o fogo-de-artifício que dá as boas vindas ao novo ano. A animação prossegue com os Expensive Soul e o DJ Gustavo Vera.

No dia 04 de janeiro, pelas 21h30, realiza-se, na Igreja do Carmo, o concerto de Ano Novo “De Strauss a Glenn Miller”.

No dia 05 de janeiro, pelas 15h00, o Mercado da Ribeira é palco do Festival de Charolas.

Durante esta quadra, é possível visitar, até dia 06 de janeiro, no seu quartel, o Presépio dos Bombeiros Municipais de Tavira.