Publicado em 19 Junho 2017 por RUA

No próximo dia 22 de Junho (Quinta-feira), a Existir – Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas, promove o Evento Solidário “Existir Sound Party 2017″.

A festa, que tem lugar no Salão de Festas da Câmara Municipal de Loulé, às 21h30, conta com a participação/atuação do DJ Christian F. e do Deejay Rodriguez.