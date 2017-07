Exército patrulha serra de São Brás de Alportel

Publicado em 13 Julho 2017 por RUA

Desde ontem que o exército português está a levar ações de patrulhamento e prevenção de fogos florestais na zona serrana de São Brás de Alportel. As ações decorrem até 30 de setembro.

Este é o quarto ano que o concelho de São Brás de Alportel conta com as patrulhas do exército que decorrem no âmbito do protocolo de cooperação existente entre o município e o Exército português, e integram o Plano de Ação de Prevenção de Incêndios Florestais do município.

A presença da equipa de militares destacada pelo Exército complementa as ações de prevenção de incêndios constituindo uma ajuda primordial nesta missão prioritária, na defesa da floresta e das populações da zona serrana do concelho.

“Pretende-se essencialmente um patrulhamento de visibilidade e de vigia relacionado com os fogos no sentido de acautelar ou de alertar para alguns comportamentos menos adequados e de prevenção para incêndios possam deflagrar na serra de São Brás”, explicou o Tenente-Coronel Rui Oliveira.

O patrulhamento da equipa do Exército arranca durante o período crítico para o risco de incêndio.

Recorde-se que dois terços do concelho de São Brás de Alportel são constituídos por Serra do Caldeirão, património natural que importa salvaguardar pela sua importância ambiental mas também por ser uma das principais fontes de riqueza económica do município.

“Conseguimos reunir esforços e fazer este serviço de vigilância na nossa serra em contacto direto com as populações. A presença dos militares acaba por ser um elemento importante na vigilância da nossa serra e todo o cuidado é pouco para protegermos a nossa maior riqueza: o nosso território, a vida e os bens das pessoas”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro.

A defesa do território e a segurança da população são encaradas como prioritárias para a Câmara Municipal de São Brás de Alportel que com esta medida pretende garantir uma resposta presencial e eficaz na prevenção dos incêndios florestais.