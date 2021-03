Eventos desportivos de alta competição reabrem Algarve ao turismo internacional  

Publicado em 18 Março 2021 por RUA FM

A realização de grandes eventos desportivos no Algarve em abril e maio marcam o reinício da atividade turística na região após um intervalo forçado pela pandemia de COVID-19. Para o Turismo do Algarve, as etapas do Grande Prémio de MotoGP e do Grande Prémio da Fórmula 1, o Portugal Masters em golfe, a Volta ao Algarve em bicicleta e cinco competições internacionais de Vela assumem especial relevância no atual contexto por reforçarem a mensagem de que é seguro visitar o destino e que a região está preparada para receber turistas de diferentes origens.

A captação de grandes de eventos de cariz internacional gera novos motivos de interesse para a visita à região. O destino apresenta condições naturais excecionais para a prática de modalidades desportivas ao ar livre, como o golfe, o ciclismo ou a vela, e dispõe de infraestruturas de apoio que permitem acolher atividades de alta competição, como o Autódromo Internacional do Algarve, campos de golfe aclamados entre os melhores do mundo e condições únicas para o turismo náutico, além de um parque hoteleiro qualificado, servido por um aeroporto internacional.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, afirma: «a realização deste naipe de grandes eventos internacionais, em tão curto espaço de tempo, é uma excelente notícia para o país e para a região, que permite comunicarmos ao mundo que o Algarve é um destino turístico seguro e pronto a receber os turistas. Com o programa de desconfinamento e o plano de vacinação em marcha, acreditamos que este verão possa vir a marcar definitivamente o início da recuperação do setor».

O Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve, considerando que é uma área que beneficia a economia da região. Possibilita, por um lado, o desenvolvimento da oferta turística no destino e, por outro, integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo do ano. Acresce que as provas desportivas que geram interesse à escala mundial produzem também efeitos relevantes de notoriedade e de projeção internacional para a marca «Algarve». Neste contexto, o Turismo do Algarve atua em dois eixos estratégicos, no sentido de impactar os turistas cuja principal motivação de viagem é participarem em atividades desportivas, enquanto praticantes, e de incentivar a visita à região pelo espetáculo desportivo, em que os turistas são meros espectadores.

«Este regresso a alguma normalidade poderá ditar o início da retoma e gerar um impacto de comunicação e económico significativos para a região. Não obstante serem oportunidades únicas, mantemos um calendário de iniciativas mais vasto, de forma a continuarmos, nos próximos meses, a gerar motivações de visita ao Algarve, sempre em segurança», acrescenta João Fernandes.

Calendário de eventos:

Formula 1 Heineken Grande Prémio de Portugal Data: 30 de abril a 02 de maio de 2021 Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão



MotoGP Grande Prémio de Portugal Data: 16 a 18 de abril de 2021 Local: Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão



Portugal Masters Data: 29 de abril a 02 de maio de 2021 Local: Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura



Volta ao Algarve Data: 05 a 09 de maio de 2021 Local: Algarve