Eurosonic 2017 conta com atuações de 23 artistas nacionais

O Eurosonic Noordeslag 2017, maior showcase festival e feira profissional de música da Europa, tem início já na próxima semana. Acontece de 11 a 14 de janeiro em Groningen, norte da Holanda, e, nesta edição, tem como país de destaque (country focus) Portugal.

Todos os anos, o país de destaque é diferente de forma a dar a conhecer a diversidade de talento musical existente na Europa.

WHY Portugal, a plataforma de internacionalização da música portuguesa responsável pelo acompanhamento de toda a missão de internacionalização de 23 artistas nacionais e de uma comitiva alargada de profissionais da indústria da música portuguesa no Eurosonic Noorderslag 2017, organiza, também, um evento de celebração a Portugal como forma de receção do contry focus em Groningen.

Esta ação pretende dar a conhecer aos mais de 4.500 profissionais registados no Festival os delegados e artistas portugueses que fazem parte da comitiva de 2017, ano de foco em Portugal e na música feita no nosso país. O evento de celebração à cultura portuguesa está agendado para quinta-feira, dia 12 de janeiro, pelas 17H30 no Stadsschouwburg.

O evento Portugal Reception tem como mote “há algo para todos na nova música portuguesa” e pretende demonstrar a variedade de estilos e talento que existe no Portugal contemporâneo.

Assim, durante o evento, onde os convidados poderão falar e trocar impressões com mais de 50 delegados portugueses, a música estará a cargo do melhor que a indústria da música nacional tem para oferecer: desde novos talentos como a cantora e compositora Emmy Curl, passando por artistas mais experientes como The Gift, e terminando com o hip-hop/eletrónica de DJ Ride com Stereossauro, dupla mais conhecida por Beatbombers e campeões do mundo de scratch. Ainda nesta receção não poderá faltar o fado, aqui na voz de Gisela João, que abre o programa oficial de showcases Eurosonic no dia 12 após a Portugal Reception.

O foco dedicado a Portugal, além dos artistas confirmados, é alargado à conferência profissional Eurosonic Noorderslag.

Além da existência de um Portugal Lounge com apoio da aicep Portugal Global que pretende reunir os profissionais envolvidos nesta missão, funcionando como ponto de encontro para desenvolvimento de negócios e parcerias, a plataforma WHY Portugal irá apresentar, também, os seguintes painéis:

O Eurosonic Noorderslag é um Festival e plataforma de networking musical a nível Europeu, com um currículo que comprova passados sucessos na promoção de novos talentos a nível mundial. Sempre esgotado, o evento atrai todos os anos perto de 4,000 profissionais da indústria, incluindo 400 representantes de festivais internacionais. Todos os anos, o Eurosonic Noorderslag apresenta showcases com mais de 350 actos no total e um plano de conferências que abrangem os mais recentes e maiores desenvolvimentos das indústrias de música, media, produção e de interatividade.