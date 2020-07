Estúdio Quintalão arranca a 19 de julho com o tema “A cultura motociclista em Faro” como tributo ao espírito motociclista que se vive no concelho

Publicado em 16 Julho 2020 por RUA FM

O concelho de Faro vive de uma grande dinâmica do associativismo nas suas mais variadas vertentes: cultural, desportiva, juvenil ou social. Estas áreas, como outras, viram as suas estruturas completamente abaladas com a pandemia e os efeitos que a mesma trouxe à vida de cada um de nós e à nova dinâmica da sociedade.

A Câmara Municipal de Faro tem estado sempre atenta às necessidades destas áreas e além dos projetos lançados aquando do estado de emergência, onde se destacou, por exemplo, com uma pronta resposta com programas pioneiros na área da cultura, decidiu ainda manter e reforçar os apoios ao associativismo para garantir a sustentabilidade e vitalidade do setor no concelho o que permitiu a muitas dessas associações manterem a sua sustentabilidade e o apoio às populações mais vulneráveis, como foi o caso das associações da área social.

Mas temos procurado criar outras respostas e outras formas de prestar um maior apoio sem comprometer a segurança pública e respeitando ao máximo as directivas do governo e da

Direção-Geral da Saúde (DGS). Assim, na área dos eventos, entendeu a autarquia criar um espaço ao ar livre para receber, com todas as condições exigidas por lei, eventos ou outras manifestações da mais diversa índole pelas mãos das associações que desenvolvem a sua actividade no concelho.

O espaço escolhido para o efeito pela autarquia foi o “Quintalão” na Cidade Velha por reunir as condições ideais para receber estas dinâmicas e por ser o local onde temos um dos palcos mais icónicos do Festival F, o palco “Quintalão”.

ESTÚDIO QUINTALÃO

Este espaço que preparámos com todas as exigências em termos de segurança vai também receber um projeto próprio a que chamámos “Estúdio Quintalão” desenvolvido pela Câmara Municipal onde semanalmente convidamos sobre várias temáticas (numa duração estimada de 8 sessões) diversas associações ou personalidades do concelho para um cruzamento de conversas, performances ou de partilhas que serão depois transmitidas através do nossos canais nas redes sociais. O primeiro programa será transmitido em direto no próximo dia 19 de julho, domingo, com início às 21h00 e marca o dia do encerramento da 39.ª Concentração Internacional de Motos que este no não se realiza devido à pandemia.

Esta emissão tem como convidados os Presidentes do Motoclube de Faro, José Amaro e de vários Moto Clubes do Concelho (Moto Malta, Moto Clube de Estoy; Grupo Motard Baldeados e Moto Clube Universitário Os Infantes) que nos irão entreter com histórias divertidas e com a partilha de experiências e momentos únicos.

O “Estúdio Quintalão” é um projeto que consiste na montagem de um estúdio ao ar livre onde um apresentador/moderador recebe convidados da autarquia (representantes de associações, clubes ou projetos inovadores do concelho) nas mais diversas áreas, sejam eles da cultura, desporto, educação, turismo, entre outras.

Este será um espaço de conversa e partilha que terá lugar para atuações de dança, música, teatro, arte urbana e outras expressões que se enquadrem em cada tema. Cada programa será sempre desenvolvido em formato entrevista, percurso que permite ao moderador conduzir uma conversa sobre a história e visão dos clubes, das associações ou pessoas que estejam em cada programa.

O Estúdio Quintalão não pretende ser um espaço aberto ao público e recebe unicamente os convidados das associações que estejam presentes em cada programa (em número bastante limitado) com regras definidas pela autarquia que devem ser respeitadas integralmente.

Estas conversas serão transmitidas semanalmente, sempre aos domingos, a partir das 21 horas nas nossas plataformas digitais (Facebook e Canal de YouTube do Município).

TENHO UMA ASSOCIAÇÃO, COMO POSSO BENEFICIAR DESTE ESPAÇO?

O espaço “Quintalão” está ao serviço de todas as associações do concelho para que aí possam organizar as suas actividades em segurança sendo para isso necessário uma pré-inscrição que deverá ser formalizada para o endereço de email: eventos@cm-faro.pt observando as normas de utilização que estarão disponíveis no site da autarquia para consulta.

As inscrições estão abertas a partir da próxima segunda feira dia 20 de julho.