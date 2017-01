Estudantes Erasmus UAlg podem ser embaixadores do Algarve

Publicado em 13 Janeiro 2017 por RUA

Promover o destino turístico junto dos estudantes estrangeiros, tendo como ponto de partida a oferta cultural do programa “365 Algarve” foi a ideia que norteou a parceria pioneira entre a Região de Turismo do Algarve (RTA), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Universidade do Algarve (UAlg) e que vai decorrer em 2017.

O desafio que o “365 Algarve” lançou aos municípios e à universidade para realizar uma parceria que visa promover a região na comunidade académica prende-se com três dos objetivos do programa: reforçar a identidade cultural do território, construir um projeto estruturante e sustentável e melhorar a experiência e a perceção do destino.

“Tendo como foco principal da parceria os alunos internacionais, Erasmus e outros, a frequentar a Universidade do Algarve – cerca de 1200 estudantes –, pretende ganhar-se embaixadores da região e do programa 365 Algarve, através da promoção e descoberta das pessoas, identidade e território, bem como afirmar a oferta cultural, no sentido de passar a palavra de que na região todos os dias contam“, esclarece a comissária de programação Dália Paulo.

“Pedimos aos 16 municípios do Algarve para num dos dias de espetáculo definirem um programa de visita cultural, sem esquecer a gastronomia e outros atrativos turísticos que certamente irão maravilhar os alunos internacionais a frequentar a Universidade do Algarve. Assim, estes jovens estudantes estrangeiros vão conhecer alguns dos segredos da região ao mesmo tempo que assistem a apresentações do programa 365 Algarve, uma forma original de aliar Cultura e Turismo“, explica o presidente da RTA, Desidério Silva.

Para o reitor da Universidade do Algarve, António Branco, “esta parceria confere especial ênfase, por um lado, à estratégia de internacional da instituição e, por outro, à natureza cosmopolita da região, articulando-as num esforço conjunto centrado na valorização do Algarve enquanto região de Cultura“.

A parceria arranca amanhã, 14 de janeiro, em Vila do Bispo, com “Morphosis”, um projeto de Hugo Alves e João Frade que une dois instrumentos improváveis, o trompete e o acordeão. No concerto, um dos melhores trompetistas nacionais e um mago do acordeão exploram juntos a tradição à luz da modernidade​, numa improvisação sobre temas originais escritos a pensar nas potencialidades dos dois instrumentos.

Até ao final do mês de maio, estão agendados eventos nos restantes concelhos do Algarve.

“365 Algarve” é um programa cultural que complementa a oferta tradicional deste destino turístico com mais de mil apresentações de música, dança, teatro, exposições, animação de património, entre outras. A primeira edição decorre de outubro de 2016 a maio de 2017 e os eventos que vão ter lugar em todo o território algarvio convidam a uma visita à região.

A programação completa pode ser consultada no Facebook do 365 Algarve