Estudantes Africanos da UAlg organizam conferência sobre Ciência e Arte

Publicado em 11 Outubro 2018 por RUA

‘A Ciência e a Arte na vanguarda do desenvolvimento africano’ serve de mote para uma conferência organizada pela Secção Autónoma de Estudantes Africanos da Universidade do Algarve, que irá realizar-se no dia 12 de outubro, no Auditório Verde (edifício 8), com início às 9h00.

Entre muitas outras entidades, irão estar presentes o embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca, o embaixador de Moçambique, Joaquim Bule, a embaixadora da África do Sul, Mmamokwena Gaoretelelwe, o cônsul-geral de Angola em Faro, Luís Filipe de Jesus Alonso do Amaral Galiano, e o presidente da Câmara de Comércio Portugal Moçambique, Rui Moreira de Carvalho.

Com o objetivo de promover o debate académico, tendo sempre em vista os benefícios da sociedade africana, o avanço das diversas áreas da ciência e da arte e a sua integração multidisciplinar, este encontro pretende ainda possibilitar momentos de networking entre estudantes e comunidades africanas, com as entidades públicas e privadas.

Com um programa repleto de atividades, mostras e debates, nesta conferência também serão partilhadas histórias de sucesso de artistas africanos residentes em Portugal, como é o caso de Costa Neto, considerado por muitos como o mais fiel intérprete da música moçambicana, entre outros convidados.