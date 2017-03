Estratégias que marcam está de regresso à ESGHT

Publicado em 03 Março 2017 por RUA

O ‘Estratégias que Marcam’ está de regresso. O evento, organizado por docentes de marketing da ESGHT- Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade do Algarve, já vai na 6ª edição. Este ano conta com sete oradores, todos da região do Algarve, vários parceiros e patrocinadores, uma mostra e degustação de produtos da região.

Marcado para o dia 22 de março às 14h00, no Anfiteatro da ESGHT, o seminário terá o seguinte programa:

13h30- Credenciação e receção

14H00- Sessão de abertura

I PAINEL – Moderação: Elisabete Rodrigues – Diretora Jornal Sul Informação

14h30 – Marina Zueva - Atleta e Licor Dom Chique

15h00 - Ricardo Mariano – Empresário

15h30 – Angela Martins – Empower You

16h15 – Coffee Break e Mostra de produtos

II PAINEL – Moderação Vice-reitor Professor Paulo Águas – UAlg

16h45 – Sandra Correia – Empresária

17h15 – Carlos Fernandes – Casa Modesta

17h45 – Joao Jesus – Cuckuu

18h15 – Dário Guerreiro – Môce dum Cabreste

19h00 – Encerramento

Entre a primeira e a segunda parte do evento estão marcados um coffee break, uma mostra e degustação de produtos da região.

Entre os patrocinadores estão ETIC Algarve, a Alpematic, a Multiselec, a Amormeu, a Cake your Dream, Licor Dom Chique, Céu da

Boca e o GAIM.

O evento conta ainda com o apoio do Atelier do Sul e tem como Media partners, a RUA FM, o jornal Sul Informação e o Jornal O Algarve.

Este ano a iniciativa dá destaque a uma causa social que “seja um bom exemplo de empreendedorismo social”, como é o caso do projeto Refood Algarve.

As inscrições para participar são gratuitas, mas limitadas e podem ser feitas aqui:

Para mais informação: https://www.facebook.com/estrategiasquemarcam/