ESTAR – Encontros de Teatro e Animações de Rua volta a Vila do Bispo para a 7ª edição

Depois de 6 edições em Odeceixe, o festival ESTAR desloca-se este ano mais para sul do Parque do Sudoeste e Costa Vicentina. O município de Vila do Bispo irá acolher os espetáculos da 7ª edição, daquele que já é um dos festivais de teatro e animação de rua de referência em Portugal.

Ao longo de quatro dias, de 18 a 21 de Agosto, o ESTAR volta a trazer cultura e entretenimento a visitantes, turistas e habitantes, seguindo uma rota itinerante entre espaços públicos singulares nomeadamente o Areal e o Miradouro da praia do Burgau, o Salema Eco Camping, Budens e o espaço da Mãozorra (Antiga escola primária de Barão de São Miguel).

A abertura dos encontros acontece a 18 de Agosto, com Jordi Bertran a trazer-nos o seu mítico espetáculo POEMAS VISUAIS. À mesma hora, no Salema Eco Camping, o espetáculo de Flamencómico da companhia Benito el Pelito, oriundos de Granada, promete animar a noite.

PROGRAMA

De salientar que ainda que os espetáculos são de ACESSO LIVRE, com entradas limitadas mediante apresentação de INGRESSO. Estes estarão disponíveis para levantamento nos diversos locais de apresentação 1 hora antes do início de cada sessão e no espaço MÃOZORRA (antiga escola primária de Barão de São Miguel) a partir do dia 9 de AGOSTO, no horário das 14h às 18h.