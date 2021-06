Estão abertas as inscrições para o concurso “Música JA”

Publicado em 22 Junho 2021 por RUA FM

O concurso para jovens “Música JA” abriu as inscrições para os jovens algarvios de 14 a 35 anos. Os projetos individuais ou em grupo podem têm até o dia 23 de julho para garantir seu espaço.

Dispirited Spirits foram um dos 4 finalistas de 2020

Os participantes devem realizar a inscrição até data prevista, enviando dois temas em formato mp3 com duração não superior a 10 minutos. O regulamento para os participantes e o formulário de inscrição podem ser acedidos aqui.

O “Música JA” é uma iniciativa do IPDJ Algarve em parceria com as Câmaras Municipais de Lagoa, Faro e São Brás de Alportel, a Associação Académica da Universidade do Algarve, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos, a FNAC Portugal, a Rádio Universitária do Algarve (RUA FM), cuja produção está a cargo da Mentecapta – Produções Áudio.

Os projetos que forem selecionados irão se dirigir para uma fase de eliminatórias, a decorrer em Faro no dia 6 de agosto, em São Brás de Alportel no dia 7 de agosto e com Lagoa sendo palco da final no dia 12 de agosto.

A premiação será dada aos quatro projetos finalistas, tendo estes direito a concertos em eventos das autarquias de Faro, São Brás de Alportel e Lagoa, da Associação Académica da Universidade do Algarve, na Associação Recreativa e Cultural de Músicos, um showcase na FNAC Portugal, e ainda a inclusão de um tema na programação da RUA FM.

O projeto vencedor terá direito à gravação de um EP em formato digital.