Estão abertas as candidaturas para a quarta edição do Summer CEmp

Publicado em 02 Julho 2021 por RUA FM

Summer CEmp – #SummerCEmp -, é uma escola de verão organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal, que terá lugar de 27 a 30 de agosto na vila de Alcoutim.

Durante quatro dias, um grupo diverso de estudantes do ensino superior terá a oportunidade de debater junto de vários protagonistas da atualidade portuguesa e europeia, o futuro do projeto europeu, assim como, aprender mais sobre a União Europeia e sobre o papel da Comissão Europeia em temas muito diversos.

As candidaturas, passam pelo preenchimento do formulário que inclui o envio de um vídeo ou de uma carta que exprima a motivação para participar no evento, e estão abertas até às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de julho de 2021.

A edição deste ano conta com a colaboração do Município de Alcoutim e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e decorrerá num formato adaptado à situação epidemiológica.