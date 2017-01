Estão abertas as candidaturas para a 4ª edição do “Prémio Internacional de Desenvolvimento Local”

Publicado em 31 Janeiro 2017 por RUA

Até ao dia 15 de abril, estão abertas as candidaturas para a 4.ª edição do “Prémio Internacional de Desenvolvimento Local”, que visa distinguir trabalhos de investigação e projetos bem-sucedidos de promoção e apoio ao desenvolvimento local e territorial.

Trata-se de uma iniciativa conjunta, promovida pelo Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve, pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, e pelo Centro de Investigação sobre a Internacionalização das Economias Locais (CRIEL) da Universidade de Insubria (Itália).

O objetivo é encorajar académicos, especialistas, jovens investigadores, instituições públicas, atores privados e empresas a reforçarem a atenção que dedicam às políticas de desenvolvimento territorial, aos instrumentos e processos de análise e a melhorarem a capacidade de diagnóstico, comparando-os em termos internacionais.

Este prémio é uma iniciativa do professor Gioacchino Garofoli da Universidade de Insubria, reputado economista regional e um dos grandes promotores do ressurgimento internacional dos estudos sobre os distritos industriais e sistemas produtivos locais na década de 1990.

As candidaturas ao prémio estão divididas em quatro secções principais. Poderão concorrer: investigadores e/ou especialistas que tenham produzido um ensaio relevante publicado nos últimos três anos; jovens investigadores que tenham concluído e discutido a tese de doutoramento nos últimos três anos; territórios que se destaquem por ações inovadoras, essenciais para a sua transformação económica e social e empresas, singulares ou associadas que conduzam o seu caminho numa lógica de responsabilidade territorial.

A organização conta ainda com o apoio da CCDR Algarve, através do Programa Operacional CrescAlgarve 2020, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, da Unidade de Monitorização de Políticas Públicas, da Universidade de Évora, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, do Município de Faro, entre outras entidades nacionais e internacionais.

A cerimónia de entrega do prémio será parte integrante da Conferência Internacional de Desenvolvimento Local, que se realizará em maio, na Universidade do Algarve.

Refira-se que as edições anteriores desta cerimónia se realizaram em Caltagirone (2007), Arezzo (2010) e Clusses (2013).

Para mais informações consulte o site do evento ou contacte o investigador responsável: Hugo Pinto hpinto@ces.uc.pt