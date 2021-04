Estão abertas as candidaturas à Rota Solidária 2021

Publicado em 12 Abril 2021 por RUA FM

Até ao próximo dia 18 de junho, encontram-se abertas as candidaturas para as instituições que pretendem submeter os seus projetos ao apoio oferecido pela ROTA SOLIDÁRIA.

A Rota Solidária é uma iniciativa integrada no evento Rota do Petisco, promovido pela associação Teia D’Impulsos. Esta iniciativa visa apoiar projetos que têm como objetivos a atenuação de situações sociais prioritárias, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de pessoas socialmente desfavorecidas, a integração de comunidades em risco de exclusão social e a promoção do empreendedorismo social, através de projetos que se revelem sustentáveis.

Todos os anos, a Rota Solidária convida as instituições sociais a candidatarem-se para receberem um apoio ao desenvolvimento dos seus projetos, tudo isto graças ao Passaporte da Rota do Petisco. Com um valor acessível a todos, 1,5€, este reverte na íntegra para a vertente social do evento, permitindo assim angariar fundos para investimento social. Desde 2013, a Rota Solidária já angariou cerca de 143 000€, apoiando mais de 70 projeto sociais no Algarve.

Em 2021, novamente perante uma situação atípica, com todas as medidas de contingência que devemos ter em conta e ainda com as dificuldades económicas de muitos, a Rota Solidária torna-se numa iniciativa ainda mais necessária à comunidade Algarvia. Esta será a 9.ª edição da Rota Solidária e prevê-se apoiar 10 causas sociais.

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 18 de Junho de 2021, através do formulário online no link: https://forms.gle/5XcG2FLRExNT8cG36

Pode consultar o regulamento e aceder ao formulário de inscrição no site: www.rotadopetisco.com. Para mais informações pode contactar através do email info.rotasolidaria@gmail.com e pelo contato telefónico 910 174 814 e 966 467 870.

Sobre a Rota do Petisco – informação de 2020

A Rota do Petisco é um projeto de cariz cultural e recreativo com origem na cidade de Portimão que consiste num roteiro gastronómico, envolvendo diversos estabelecimentos de restauração organizados por zonas geográficas distintas. A decorrer desde 2011, a Rota do Petisco tem crescido de ano para ano. Com uma adesão de 31 estabelecimentos de Portimão na primeira edição, a Rota registou em 2020 a maior abrangência de sempre, com 231 restaurantes aderentes, distribuídos por 13 concelhos do Algarve: Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Lagoa, Albufeira, Loulé, Faro, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira. Dinamizado pela Associação Teia D’Impulsos (TDI), com o apoio de várias entidades locais públicas e privadas, a Rota do Petisco visa a promoção da restauração e do comércio local, a divulgação da gastronomia tradicional do Algarve, bem como a revitalização das localidades aderentes através de animação social e cultural e o enriquecimento da oferta turística da região.

Sobre a Teia D’Impulsos

A Teia D’Impulsos é uma associação sem fins lucrativos cujo principal objetivo é o desenvolvimento de projetos de cariz social, cultural e desportivo alicerçados na igualdade de direitos e oportunidades entre todos os cidadãos e que sejam uma mais valia no desenvolvimento social. Criada em março de 2011, projetou e concretizou algumas das iniciativas que mais dinamismo trouxeram a Portimão, e que, nos últimos anos, se expandiram para todo o Algarve, entre as quais a Rota do Petisco.