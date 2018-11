Espírito natalício invade a baixa de Faro

Publicado em 27 Novembro 2018 por RUA

Espetáculos de teatro, concertos, dança, animação de rua e atividades científicas são algumas das muitas atrações que fazem parte da animação de Natal na baixa de Faro que o Município está a organizar, em parceria com a ACRAL, Ambifaro e a Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (ADCZHF).

Com o objetivo de dinamizar o comércio local e a vivência urbana, o Natal em Faro irá proporcionar um ambiente cultural e festivo, direcionado para o envolvimento da população. A baixa da cidade será o principal palco de muita animação, envolvendo várias associações do concelho com atuações que vão alternando entre o Jardim Manuel Bivar e a Rua de Santo António, com repertórios preparados para esta quadra.

Um dos pontos altos será «a chegada do Pai Natal em Bicicleta», no dia 1 de dezembro, que irá marcar o início de muitas iniciativas que irão prolongar-se até dia 24.

O percurso do passeio, gratuito, de cerca de 25 quilómetros, compreende várias zonas do concelho, e os participantes interessados poderão juntar-se ao grupo em qualquer ponto. Terá início às 09h00, na aldeia de Estoi (Largo da Liberdade), passando de seguida pela Conceição de Faro, às 09h30 (junto à sede da junta de freguesia) e pelo Parque de Lazer das Figuras, pelas 10h00. A chegada à baixa da cidade, com passagem pela Rua de Santo António e término no Jardim Manuel Bivar, está prevista para as 10h30. Esta iniciativa é organizada em parceria com a Altimetria Associação Desportiva Associação, o Clube BTT Conceição de Faro, a Associação Desportiva JIC Racing Team, a Associação Temivels d’Atalaia e a Wildpack Associação Desportiva.

A animação continua até dia 22, todos os sábados e domingos, no Jardim Manuel Bivar, ruas da baixa e Praça da Pontinha. O extenso programa inclui desfiles, atividades científicas, desporto, espectáculo com palhaços, patinagem artística, atuações musicais, teatrais e de dança, com a participação de associações e entidades do concelho, como a Associação Filarmónica de Faro, o Grupo Folclórico de Faro, o Centro Ciência Viva do Algarve, o Te-atrito, a Associação Urban Xpression, o Judo Clube do Algarve, a Real Amizade Farense, o Beliaev Centro Cultural, a Amarelarte e a Academia de Dança do Algarve.

Destaque para o Teatro Musical “Peter Pan e a Ilha dos 3 Olhos”, no dia 02, pelas 15:00, no Jardim Manuel Bivar, para o concerto de Natal pelo Externato Menino Jesus, dia 07, pelas 17:00, na Praça da Pontinha e para o musical “A magia dos desenhos animados, com Mickey, Minnie, Chase da Patrulha Pata e Panda do King Fu”, no dia 16, pelas 16:00, no Jardim Manuel Bivar.

A animação de natal será ainda complementada com a “Aldeia Natal”, um mercado com carrosséis que fará as delícias dos mais pequenos, na Praça da Pontinha. Funcionará a partir de dia 1 de dezembro, até dia 24 de dezembro, de quinta-feira a domingo, das 10:00 às 18:00, com exceção de dia 24 em que estará aberto das 10:00 às 13:00.

O Município anuncia ainda a realização do habitual Concerto de Natal com a participação dos 4 coros do Grupo Coral Ossónoba, na Igreja de São Pedro, no dia 16 de dezembro, pelas 18:00. Um concerto com entrada livre, a não perder.

Programa completo da animação da baixa de Faro:

Dia 1

CHEGADA DO PAI NATAL EM BICICLETA

Passeio em bicicleta para toda a população

09:00- Saída – Estoi

09:30- Saída- Conceição de Faro

10:00- Saída- Parque de Lazer das Figuras

10:30- Chegada ao Jardim Manuel Bivar

11:00- Desfile do Pai Natal pela baixa

10:30- Atividades científicas pelo Centro Ciência Viva- Jardim Manuel Bivar

15:00- Espetáculo de palhaços- Rua de Santo António

16:00- Espetáculo de patinagem artística- “Hallelujah”- Real Amizade Farense – Praça da Pontinha

18:00- Animação de Natal da Associação Filarmónica de Faro – Jardim Manuel Bivar

Dia 2

15:00- Teatro Musical: Peter Pan e a Ilha dos 3 Olhos

Jardim Manuel Bivar

Dia 7

17:00- Concerto de Natal Externato Menino Jesus

Praça da Pontinha

Dia 8

10.00 às 19:00- Animação de rua: cavalo de pau com cowboy e 2 soldadinhos

Várias ruas da baixa.

10:00- 1.º treino Meia Maratona Água de Faro powered by Ana Dias Runners Club- Rua Batista Lopes

11:00- Teatro: Um Natal travesso- Rua de Santo António

12:00- Performance “O que acontece quando algo novo aparece” – turma da Escola Secundária Tomás Cabreira- Rua de Santo António

15:00- Dança: Beliaev Centro Cultural- Praça da Pontinha

16:30- Grupo Folclórico de Faro- Grupo infantil- Praça da Pontinha

Dia 9

15:00- Te-atrito- Lanche de Natal do Capuchinho Vermelho- Rua de Santo António

16:00- Natal Jazz Trio- Rua de Santo António

16:00- Silent Party- Jardim Manuel Bivar

Dia 15

10:00 às 19:00- Animação de rua: Postal de Natal com 2 duendes- várias ruas da baixa

10:30- Atividades científicas- Centro Ciência Viva- Praça da Pontinha

11:00- A Turma do Violão- Rua de Santo António

12:00- Te-atrito- Lanche de Natal do Capuchinho Vermelho- Rua de Santo António

16:15- Flashmob- Urban Xpression- Rua de Santo António

16:30- Grupo Folclórico de Faro- Grupo adulto- Rua de Santo António

Dia 16

16:00- Musical: A magia dos desenhos animados- com Mickey, Minnie, Chase da Patrulha Pata e Panda do Kung Fu - Jardim Manuel Bivar

17:00- Judo Clube do Algarve- Aula de Zumba- Praça da Pontinha

CONCERTO DE NATAL

Igreja de São Pedro|18:00

Grupo Coral Ossónoba – 4 coros

Entrada livre

Dia 17

18:30- ShowCase ADA – Academia de Dança do Algarve- Jardim Manuel Bivar

Dia 22

Grupo de Dança Incorpora- Adaptação contemporânea da obra “Flauta Mágica” de Amadeus Mozart- 3 atuações- 11:00/ 11:45/ 12:10- Praça da Pontinha

Desfile de partida do Pai Natal- 15:30- Rua de Santo António