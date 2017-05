Especialistas internacionais reúnem-se no Algarve para debater o Desenvolvimento Local

Publicado em 22 Maio 2017 por RUA

De 25 a 27 de maio vai realizar-se na Universidade do Algarve uma conferência internacional sobre “Desenvolvimento Local”. O evento contará com a participação de vários especialistas de renome internacional como Gioacchino Garofoli, José Reis, Elvira Uyarra, António Vázquez Barquero, Teresa Noronha, Stuart Holland, Josep-Antoni Ybarra, Gabi Dei Ottati, Claude Courlet, entre outros.

A sessão de abertura decorrerá no dia 25 de maio, no Museu Municipal de Faro. Nos dias 26 e 27 os trabalhos prosseguirão na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas.

Uma das principais preocupações desta edição é a promoção do debate em torno da “especialização inteligente”. Neste sentido, a conferência contará com uma mesa redonda, promovida pela Plataforma S3, Joint Research Centre da Comissão Europeia, com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre a importância das Estratégias de Especialização Inteligente em regiões menos desenvolvidas. Esta mesa redonda será moderada por Mark Boden (Plataforma S3) e contará com contributos de António Ramos (Agência de Desenvolvimento e Coesão de Portugal, Antonio Viader (Auren Baleares, Espanha), Artur da Rosa Pires (Universidade de Aveiro), Paolo Casalino (Região de Puglia, Itália) e Hugo Pinto (Universidade de Coimbra & Universidade do Algarve).

Adicionalmente, o evento acolhe a cerimónia de entrega do Prémio Internacional de Desenvolvimento Local. Esta iniciativa é uma organização conjunta do Centro de Investigação sobre a Internacionalização das Economias Locais (CRIEL) da Universidade de Insubria (Itália), do Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

A organização conta ainda com o apoio da CCDR – Algarve, através do Programa Operacional CrescAlgarve 2020 da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, da Unidade de Monitorização de Politicas Publicas da Universidade de Évora, da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, do Município de Faro, entre outras entidades nacionais e internacionais.

O programa final já se encontra disponível e a participação é gratuita.

Mais informações em http://cieo15.wixsite.com/localdev2017award

Inscrições em: http://cieo15.wixsite.com/localdev2017award