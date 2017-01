Especialistas internacionais reúnem-se a partir da UAlg para partilhar conhecimentos

Publicado em 12 Janeiro 2017 por RUA

Especialistas internacionais vão reunir-se a partir da Universidade do Algarve, no dia 17 de fevereiro, através de um seminário presencial e webinar, que se realiza no Auditório Verde (edifício 8), para partilhar conhecimentos sobre o eco-design, o ciclo de vida dos materiais e a prototipagem em áreas como: tratamento de efluentes gasosos, recuperação de calor, ventilação, eólica, acústica, ciências da saúde, arquitetura, entre outras.

Neste seminário e webinar, que se integra num projeto financiado pela American Association for Heating, Refrigerating and Air-conditionning Engineering (ASHRAE), através da ASHRAE Students, serão apresentados e partilhados conhecimentos sobre novas técnicas no desenvolvimento de prototipagem rápida e de fabrico digital, desde o desenvolvimento até à produção do produto. No âmbito desta parceria está também a ser desenvolvido um sistema de tratamento e recuperação de calor em efluentes gasosos.

O Seminário realizado de forma presencial tem inscrição obrigatória, mas gratuita. Quanto à inscrição no Webinar é igualmente gratuita, mas limitada e obrigatória. A participação, realizada por videoconferência, pode ser efetuada através de computador ou de dispositivos móveis.

O seminário tem como público-alvo estudantes, engenheiros, arquitetos, profissionais de Saúde, gestores, economistas, professores e outros profissionais com interesse na área.

Estas e outras novas áreas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, integradas nas novas tecnologias relacionadas com um ambiente mais limpo e mais saudável, serão também abordadas por especialistas. Estas novas áreas estão a ser desenvolvidas quer no projeto financiado pela instituição norte-americana ASHRAE Students, quer através de outros projetos relacionados com novos sistemas ecológicos, em parceria com a empresa ROLEAR, baseados em superfícies radiantes e jatos confluentes.

Consultar programa aqui.

Ficha de inscrição: www.ualg.pt/pt/content/design-and-prototyping

Contacto: prototyping2017@ualg.pt