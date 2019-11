Especial Motocross dos ISDE 2019 na Cortelha cancelada

Publicado em 08 Novembro 2019 por RUA FM

A Associação dos Amigos da Cortelha, concelho de Loulé, entidade responsável pela gestão da atividade do Circuito de Motocross Algar, na Cortelha, vem desta forma comunicar que o Autódromo Internacional do Algarve, entidade responsável pela organização dos International Six Days Enduro 2019 (ISDE), decidiu à última da hora e surpreendentemente cancelar a especial de Motocross agendada para o dia 16 de Novembro, na Cortelha.

Os International Six Days Enduro, são a mais antiga prova de motociclismo mundial sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo e estão agendados para o Algarve de 11 a 16 de Novembro. Trata-se de uma prova onde estão previstos mais de 500 pilotos, de 25 nacionalidades e que tinha como último dia de competição o cenário do Circuito de Motocross Algar, na Cortelha.

A Associação dos Amigos da Cortelha, vem desta forma lamentar a deliberação do Administrador do Autódromo Internacional do Algarve e afirmar que trata-se de uma decisão sem ética, irresponsável e incumpridora dos compromissos assumidos entre as duas estruturas.

De referir ainda que todas as contrapartidas impostas pelo Autódromo Internacional do Algarve foram e estavam asseguradas por uma vasta equipa da Associação dos Amigos da Cortelha, de modo a que a especial de Motocross na Cortelha e o momento de consagração dos vencedores dos ISDE 2019, fosse um sucesso.

De realçar o papel importante, empenhado e dedicado que o Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo, teve neste processo, assegurando desde a primeira hora todos os meios necessários para a passagem desta prova internacional pelo nosso concelho, nomeadamente pelo Circuito de Motocross Algar, na Cortelha.

Uma certeza fica, os International Six Days Enduro 2019 não vão ter certamente o mesmo espetáculo e lamentavelmente o motociclismo mundial fica a perder pela postura como alguns intervenientes preparam e organizam as provas.